Jako z filmu Copak je to za vojáka... Policisté v centru Hradce Králové naháněli výsadkáře

Společné cvičení policistů a výsadkářů v Hradci Králové připomínalo film Copak je to za vojáka... Vojáci ze 43. výsadkového pluku měli jeden jediný úkol – nepozorovaně se dostat z bodu A do bodu B. Cesta to ale nebyla jednoduchá, policie si na ně připravila třeba dron.