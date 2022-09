Pád »letadla duchů« do Baltu: Záchranáři našli lidské ostatky, pátrali i roboti

Záchranáři našli lidské ostatky po pádu letounu do Baltského moře. (Autor: Reuters/Kolner Karneval)

Letadlo s Griesemannem, jeho manželkou, dcerou a jejím přítelem letělo z letiště Jerez v jižním Španělsku s konečným cílem v Kolíně nad Rýnem v Německu. Po avizovaných problémech s tlakem ale stroj náhle změnil kurz. Přeletěl Španělsko, Francii, Lucembursko, Belgii a Německo, aby nakonec spadl nedaleko Dánska do Baltského moře. S letadlem se několikrát snažily navázat kontakt stíhačky NATO, avšak marně.

Lotyšské námořnictvo zahájilo v Baltském moři velkou pátrací operaci za pomoci lodí, ale také speciálních automatických robotů. „Byl použit autonomní robot, který skenuje mořské dno podél předem naprogramované trasy,“ popsal šéf záchranářů Peteris Subbota. Všichni do poslední chvíle doufali, že najdou alespoň nějaké přeživší. To se ovšem nestalo, naopak přišla zdrcující zpráva. „Byly objeveny lidské ostatky, o kterých se domníváme, že souvisejí s nehodou,“ referoval Subbota o tom, co na místě nalezli.

Na místě tragédie byly nalezeny také osobní věci obětí. „Bylo nalezeno několik kusů trosek, části sedadel, ale také zavazadla nebo boty,“ popsala mluvčí lotyšského námořnictva Liva Veitová pro server vrtnws. Vše bylo převezeno do přístavu lotyšského přístavního města Ventspils a předáno policii.

Pátrání ale nekončí, na místě jsou pořád speciální roboti. Švédská pobřežní stráž poskytla k pátrání také záchranná letadla, čluny a vrtulník. Stále zůstává záhadou, co se přesně stalo. Nejpravděpodobněji se scénář jeví jako problém s tlakem vzduchu, známý také jako hypoxie. Krátce po startu to oznámil pilot, načež se ztratil veškerý kontakt. Posádka letadla mohla v krátké době náhle omdlít a letoun tak letěl sám do doby, než ztratil veškeré palivo.

Šéf karnevalů

Letadlo podle německého Expressu pilotoval majitel charterové společnosti Quick Air Karl Peter Griesemann (†72). Na palubě byla také jeho manželka Julianne (†68), dcera Lisa (†26) a její přítel Paul (†27). Nechyběli také dva jejich pejsci. Rodina se vracela z dovolené.

Ve Španělsku pobývali ve svém prázdninovém sídle. Griesemann byl známý podnikatel a podle informací Aftonbladet.se byl vášnivým pilotem. Vlastnil právě výše jmenovanou společnost Quick Air, která se specializuje na soukromé lety. Jeho rýnská firma údajně zaměstnává víc než 1600 zaměstnanců v Německu, Rakousku a Nizozemsku. Obyvatelé Kolína nad Rýnem si ho rovněž pamatují jako milovníka karnevalů.