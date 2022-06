Chaos zavládl ve středu dopoledne v centru Berlína. Devětadvacetiletý řidič u náměstí Breitscheidplatz najel autem do davu lidí. Při incidentu zemřela jedna učitelka a devětadvacet lidí včetně sedmnácti školáků z Hesenska utrpělo zranění. Tragédie se odehrála poblíž populární nákupní třídy, kde byl zrovna John Barrowman (55) se svým manželem. Herec popsal, že ještě nic takového nezažil. Na silnici viděl ležet mrtvé tělo.

Svědkem tragédie v Berlíně byl britský herec John Barrowman, který se proslavil účinkováním v seriálu Pán času. Do německé metropole vyrazil se svým manželem Scottem Gilem. Zrovna procházeli populární nákupní třídou v centru metropole, když do davu vjelo auto. Na sociální síti Twitter fanouškům popsal, čeho byl zrovna svědkem. „Myslíme, že jsme zrovna byli svědky teroristického útoku tady v Berlíně,“ uvedl s tím, že viděl, jak se přiřítilo auto a skončilo ve výloze. „Je to špatné,“ dodal.

„Ti lidé zrovna snídali v kavárně, je to naprosto strašná, krutá, krutá, krutá věc,“ řekl pro Metro. Na místě posléze zavládl naprostý chaos. Jeho kamarád mu prý dokonce řekl, ať se schová za strom, a to „pro případ, že by se stalo něco dalšího.“ Uprostřed silnice viděl ležet mrtvé tělo. „Chudák osoba, která byla uprostřed silnice, tam prostě zůstala ležet.“ Všude bylo plno policistů, sanitek a herec na sociální síti zveřejnil i video s přistávající helikoptérou.

Incident, který se stal v centru Berlína, lidem připomněl teroristický útok, jenž se odehrál v roce 2016 na náměstí Breitscheidplatz. Při útoku tehdy zahynulo dvanáct lidí včetně jedné Češky. Jeden další člověk podlehl následkům těžkých zranění loni, je tak označován jako třináctá oběť. Středeční incident si vyžádal jeden život, šest lidí ale podle berlínské primátorky Franzisky Giffeyové bojuje o život a další tři jsou zraněni vážně. Zraněno bylo celkem 29 lidí včetně 17 školáků, kteří do Berlína přijeli na výlet z Hesenska. Při incidentu zemřela jejich učitelka, která je doprovázela. Mezi zraněnými je i jeden učitel.

Do davu najel devětadvacetiletý německý Armén. U sebe měl mít plakáty týkající se Turecka, žádné písemné prohlášení ale ve voze nebylo. Německý kancléř Olaf Scholz označil incident za úmyslný čin. Podobně se vyjádřila i primátorka Giffeyová, která v rozhlasové stanici RBB hovořila o jednání psychicky těžce narušeného člověka.

Podle berlínské prokuratury šlo o úmyslný čin, ale nikoli o terorismus. „Terorismu nenasvědčují žádné okolnosti,“ oznámila prokuratura. Ta uvedla, že řidič očividně trpěl psychickými problémy, zřejmě paranoidní schizofrenií, a že u něj byly nalezeny příslušné léky. Vyšetřovatelé již podali žádost o umístění muže na psychiatrickém oddělení.