Tereza H. (27) o prvních dnech v pákistánské base: Popsala drsný výslech!

Je tomu už pět let, co byla rodačka z Uherského Hradiště zatčena na pákistánském letišti v Láhauru za to, že podle místních celníků v kufru převážela zhruba devět kilogramů heroinu. Za to ji soud poslal do vězení Kot Lakhpat. Po čtyřech letech byla Tereza zproštěna viny a vrátila se do Česka. Údajné převážení drog jí nikdy prokázáno nebylo.

Přestože původně se svými fanoušky na sociálních sítích komunikovala spíše stroze, postupně mlčení prolomila a vypráví po kouscích zážitky, které za roky v base prožila. Před nedávnem si založila na on-line platformě Herohero profil, kde vypráví celý příběh toho, jak se jí před lety změnil život.

Došlo i na smích

V nejnovějším videu popsala drsný výslech, kterého se v prvních dnech v pákistánské base dočkala. „Já jsem stála venku a oni se mnou mluvili přes takové okno, ve kterém byla ještě síť. Vyptávali se mě, kdo mě do toho namočil a jak jsem se dostala do Pákistánu,“ vyprávěla Tereza.

Policisté prý prozkoumali i její facebookový profil a snažili se zjistit, kdo je tím mužem, který dívce měl dát drogy. Tereza prozradila, že Pákistánec, který ji údajný tajemný balíček do kufru dal, měl přezdívku „Tee“.

Tamní úředníci se chybným úsudkem dovtípili, že by údajným dealerem mohl být Terezin kamarád z Uherského Hradiště, který měl na těle tetování obsahující tato písmena. „Musela jsem jim vysvětlit, že můj kamarád to fakt není. To jsem se po dlouhé době docela zasmála,“ komentovala s úsměvem blondýnka.

Ušili na ni boudu?

Muži ale řešili i Terezinu tehdy velmi dobrou kamarádku Simonu. „Měly jsme spolu fotku u bílé audiny, ta moc běžná v Pákistánu nebyla. Policisté se ptali, kdo byl řidič toho auta, jestli mi pomáhal a mají ho zatknout. Já ale netušila, o koho jde,“ popisovala Tereza.

Na další výslech prý policisté přinesli pět fotografií. Tereza měla za úkol popsat, kdo je kdo. Dle jejího vyprávění policii sdělila jména toho, kdo ji měl podstrčit do kufru drogy a myslela si, že má po starostech. To se ale pletla. „Oni chtěli pravé jméno toho muže, ale já jsem znala jen jeho přezdívku. Dala jsem jim adresu, fotku, telefon, ale ani to jim nestačilo. Ušili na mě boudu,“ stěžovala si na minulost Tereza.