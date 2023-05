Změny v rušení poboček České pošty: Některé nakonec přežijí, jiné nikoliv! Které to budou?

Česká pošta po jednání se zástupci měst a obcí vyměnila v seznamu 300 rušených poboček 21 za jiné. Nejvíce změn doznal seznam v Moravskoslezském kraji a Kraji Vysočina, kde je po čtyřech nově zařazených poboček za původně určené ke zrušení. Vyplývá to z informací České pošty.

V dalších čtyřech krajích, Jihomoravském, Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském, pošta v seznamu vyměnila po dvou pobočkách a v pěti po jedné. V Praze nebo ve Středočeském kraji k žádné změně podnik nepřistoupil.

Nejvíce na změny doplatila Vysočina, kde se oproti původnímu záměru zruší dvě pobočky navíc výměnou za zachování jedné pošty v Pardubickém a jedné v Moravskoslezském kraji. Například místo pobočky na Bílém předměstí v Pardubicích bude zrušená pošta v Cerekvičce-Rosicích na Vysočině. Změny se týkají také Znojma, kde se místo pobočky na třídě Dukelských hrdinů ruší pošta v Příměticích, nebo Liberce, kde místo pošty v Poštovní ulici ve Vratislavicích zmizí pobočka v Růžodole.

„Počet redukovaných poboček se nezměnil, na základě 164 jednání s obcemi, městy a kraji došlo k výměně 21 poboček za jiné, které se podle původního plánu rušit neměly. Důvody změn bylo dodržení tří zásad České pošty, tedy. splnění legislativních, ekonomických a klientských kritérií. Zároveň jsme vyšli vstříc v mantinelech těchto kritérií starostům, kteří na základě místní znalosti požadovali změny v seznamu svých rušených pošt,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Všech 300 poboček bude uzavřeno k 30. červnu, kdy z provozních důvodů budou mít otevřeno jednu hodinu. Během června budou na rušených pobočkách uvedeny informace o nástupnických poštách a o službách, které budou tyto pobočky poskytovat a v kterých časech. Dále držitelé zákaznické karty České pošty dostanou informace o nastalých změnách, bude spuštěna speciální webová stránka se všemi novinkami a klienti rušených poboček dostanou do svých poštovních schránek informace o změnách, které se jich konkrétně dotýkají.

O snížení počtu povinně provozovaných pošt z 3200 na 2900 rozhodla vláda. Důvodem je snižování nákladů kvůli klesajícímu poštovnímu provozu. Ten se za posledních pět let snížil o 42 procent, počet pošt se přitom nezměnil. Zhruba čtvrtinu nemovitostí z rušených poboček, které pošta vlastní, chce nabídnout k prodeji. Součástí rušení poboček je i snížení počtu pracovních míst zhruba o 1500 z 23.000.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, letos to měly být až čtyři miliardy, proto musela sáhnout k úsporným opatřením. Do poloviny roku by měla oznámit plán transformace, během které se rozdělí na část provozují pobočky a poskytující služby pro stát a komerční část s balíkovými a logistickými službami.

Nově rušené pobočky

Brno

Brno 39, Renneská třída 405/27, Štýřice, 63900, Brno

Cerekvička-Rosice

Vílanec, Cerekvička 43, 58833, Cerekvička-Rosice

České Budějovice

České Budějovice 2, Nádražní 118/6, České Budějovice 6, 37001, České Budějovice

Český Těšín

Český Těšín 6, Ostravská 161, Mosty, 73562, Český Těšín

Jihlava

Jihlava 3, Hálkova 2919/1, Helenín, 58601, Jihlava

Karlovy Vary

Karlovy Vary 7, Studentská 118/77, Doubí, 36007, Karlovy Vary

Liberec

Liberec 11, Sousedská 600, Liberec XI-Růžodol I, 46001, Liberec

Milevsko

Milevsko 3, nám. E. Beneše, Milevsko

Mladé Bříště

Mladé Bříště, č.p. 16, 39443, Mladé Bříště

Opava

Opava 9, Na Spojce 341/7a, Komárov, 74770, Opava

Ostrava

Ostrava 48, Rudná 3114/114, Zábřeh, 70030, Ostrava

Pardubice

Pardubice 2, Palackého třída 1233, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice

Plzeň

Plzeň 22, Průkopníků 465/2a, Křimice, 32200, Plzeň

Prostějov

Prostějov 9, Lipová 134/1, Čechovice, 79604, Prostějov

Teplice

Teplice 2, Nádražní náměstí 867/2, 41501, Teplice

Třebíč

Třebíč 2, Okružní 961/1, Borovina, 67401, Třebíč

Třinec

Třinec 5, Oldřichovice 358, 73961, Třinec

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 8, Na Popluží 821/11, Klíše, 40001, Ústí nad Labem

Velhartice

Hory Matky Boží, Hory Matky Boží 67, 34142, Velhartice

Vsetín

Vsetín 6, Rokytnice 413, Rokytnice, 75501, Vsetín

Znojmo

Znojmo 4, Poštovní 82/8, Přímětice, 66904, Znojmo

Pobočky, které nakonec vydrží

Brno

Brno 10, Mečová 695/2, Brno-město, 60200, Brno

Pardubice

Pardubice 3, Na Drážce 1585, Bílé Předměstí, 53003, Pardubice

České Budějovice

České Budějovice 12, K. Šafáře 887/64, České Budějovice 2, 37005, České Budějovice

Český Těšín

Český Těšín 7, Kysucká 1829/14, 73701, Český Těšín

Jihlava

Jihlava 2, Havlíčkova 5100/124, 58601, Jihlava

Karlovy Vary

Karlovy Vary 5, Sokolovská 243/92, Rybáře, 36005, Karlovy Vary

Liberec

Liberec 30, Poštovní 232, Liberec, Vratislavice nad Nisou, 46311, Liberec

Milevsko

Milevsko 1. J. A. Komenského, Milevsko

Ostrava

Ostrava 47, Výškovická 714/170, Výškovice, 70030, Ostrava

Ostrava 4, Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, 70030, Ostrava

Opava

Opava 5, Partyzánská 1521/7, Kateřinky, 74705, Opava

Pardubice

Pardubice 5, Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice

Plzeň

Plzeň 18, Macháčkova 926/22, Skvrňany, 31800, Plzeň

Plzeň 9, Písecká 972/1, Černice, 32600, Plzeň

Prostějov

Prostějov 4 Olomoucký Plumlovská 4126, 79604, Prostějov

Třebíč

Třebíč 5, M. Majerové 751/6, Nové Dvory, 67401, Třebíč

Třinec

Třinec 8, Frýdecká 77, Staré Město, 73961, Třinec

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 16, Seifertova 567, Neštěmice, 40331, Ústí nad Labem

Hradec Králové

Hradec Králové 12, třída Edvarda Beneše 1423/21, Nový Hradec Králové, 50012, Hradec Králové

Vsetín

Vsetín 4, Ohrada 1851, 75501, Vsetín

Znojmo

Znojmo 5, Dukelských bojovníků 3655/138, 67181, Znojmo