Veřejnost šokuje násilí mezi pražskými dětmi: Mladík z Řep hrozil druhému pistolí! Sám pak dostal nakládačku

Dětské gangy se zřejmě vrací do Prahy. A zase do Řep. Místní jistě pamatují na vyhrocené situace z roku 2019, kdy si zde dvě skupiny znepřátelených táborů domlouvaly bitky. Většinou šlo o nezletilce. Tehdy jim policie jejich plány zhatila. Sociálními sítěmi teď rezonuje video, na kterém dva mladíci napadli chlapce. U hlavy mu drželi zbraň!

Znepokojující video kolující českým internetem zachycuje černovlasého chlapce klečícího na kolenou na chodníku v pražských Řepích. Vedle něj stojí další chlapci a drží mu u hlavy pistoli! Po chvilce do něj druhý útočník kopne zezadu, chlapec spadne břichem na zem, pak ho agresor chytí do kravaty. Oběť se násilníkům opakovaně omlouvá.

Situace dál eskaluje, útočníci bezbranného hocha kopou. Kluk v šedivých džínách v pravé ruce stále svírá zbraň s prstem na spoušti. Druhý pak ležícímu chlapci pomůže zvednout se ze země, aby ho mohl znovu udeřit pěstí. Video pak končí. Záběry, možná působící spíš jak ukázky z akčního filmu, je bohužel realitou dnešních dní.

Video Po internetu kolovalo video z pražských Modřan, na němž chlapec drží jinému u hlavy pistoli - Internet Video se připravuje ...

Mladík s pistolí má evidentně ke zbraním blízko, na sociálních sítích se rád prezentuje fotografiemi, na kterých pózuje například s dlouhým nožem zastrčeným za pasem nebo se střelnými zbraněmi, přičemž nelze uspokojivě určit, jestli se jedná o atrapy, nebo skutečné zbraně.

Našli si ho?

Konflikt měl dohru. Mladíka, který na videu mířil na chlapce pistolí, si zřejmě našla jiná parta s cílem pomstít zbitého kamaráda. I v tomto případě účastníci incidentu vše natočili. Dějištěm střetnutí členů znepřátelených skupin tentokrát byla tramvajová zastávka.

Ve videu je vidět útočník z prvního videa sedící na lavičce. V tomto případě se stal obětí útok on sám. „Na koho míříš pistolí?“ zachycují záběry otázku mladíka s kapucí. Na lavičce vedle sedí i starší paní, která chlapce nabádá, aby nic nedělali.

Následuje odvetný útok, útočník z prvního videa schytává několik ran do obličeje, načež padá na chodník. Mezitím křičí, u ucha si drží telefon. „Mě tady někdo mlátí,“ říká. „Teď brečíš, ale míříš na malý kluky,“ vyčítají mu sokové. Ti ho pak ještě několikrát kopnou.

Gangy tu už byly

Je to zhruba čtyři roky, co se v Řepích málem odehrála obrovská rvačka dětských gangů. Na parkovišti u tamějšího fast foodu se sešly dva tábory dětí s tím, že se porvou. Tehdy naštěstí nedošlo k ničemu závratnému, policistům a kriminalistům se podařilo většímu střetnutí včas předejít.

Dětské gangy si to ale chtěly stále rozdat. Domluvy na sociálních sítích se naštěstí policitům podařilo odhalit i v uzavřených skupinách. Situaci nad Řepy pak určitou dobu dokonce hlídal i vrtulník s termovizí.

Případem se zabývá policie

Posledním případem se znovu zabývají pražští kriminalisté. „Videa na sociálních sítích jsme zaznamenali a případem se již zabývají kriminalisté, kteří budou zjišťovat jak aktéry tohoto incidentu, tak kde se to stalo, kdy se to stalo, jestli byl někdo zraněný a následně případně určí právní kvalifikaci. Z toho, co je na videích patrné, lze říct, že by se mohlo jednat o vydírání,“ řekl Blesku policejní mluvčí Jan Daněk.