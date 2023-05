Žháři z Vítkova byli po 13 letech vězení propuštěni na svobodu: Natálce (15) zničili život!

Z věznice Mírov v úterý dopoledne vyšli na svobodu Václav Cojocaru a Ivo Müller. Dva žháři z Vítkova si odseděli 13 let vězení, soud je minulý týden podmínečně propustil. Odsouzeni byli původně na 20 let. Zbylí dva pachatelé jsou stále za mřížemi. Tito čtyři muži, mají na svědomí zmrzačený život nebohé romské dívky Natálky Sivákové (15). Ta bude žít nadosmrti ve strachu a bolestech. Její dětské tělíčko hyzdí popáleniny, které způsobil požár poté, co jí čtveřice někdejších neonacistů vhodila do domova zápalné lahve.