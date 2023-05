Romové se zlobí kvůli propuštění žhářů z Vítkova: Hanba českých soudů!

Šumperský soud ve čtvrtek dopoledne rozhodl o podmínečném propuštění dvou žhářů Václava Cojocarua a Iva Müllera. Z původního trestu 20 let si oba odseděli 12, tedy jenom dvě třetiny.

Jejich propuštění rozvířilo velké emoce. Brutální útok totiž mnozí považují za jeden z nejhorších rasově motivovaných útoků u nás. Maminka popálené dívenky Anna Siváková záhy po oznámení této zprávy neskrývala šok a údiv. Natálka totiž utrpěla popáleniny na 80 procentech těla. Naštěstí přežila, ale musela podstoupit mnoho operací a do konce života se bude potýkat s následky a bolestmi.

Šok a rozhořčení

„Nesouhlasím s tím, že by měli být po 12 letech propuštěni, moje dcera trpí. Moje dcera má každý rok operaci,“ popsala ve čtvrtek Siváková pro Českou televizi. Dodala, že jeden z pachatelů jí asi před půlrokem poslal dopis, jeho slovům ale nedokáže věřit. Navíc oba propuštění vědí, kde rodina bydlí. Zpráva se velmi nepříjemně podepsala i na Natálce.

Pocit nespravedlnosti a rozhořčení vyvolalo rozhodnutí soudu i v dalších lidech, zejména členech romské komunity. „Považuji rozhodnutí soudu za nespravedlivé. Natálka si ponese následky celý život, oni si neodseděli ani celý udělený trest,“ řekl serveru Romea novinář a čerstvý držitel ocenění Magnesia Litera Patrik Banga.

„Podle mě je to hanba českého soudnictví. To je výsměch a dehonestace všeho, co civilizovaná společnost v 21. století symbolizuje,“ uvedl romský koordinátor na pražském magistrátu Jan Dužda.

„Samozřejmě, že jsem rozhodnutím soudu šokovaná. Šlo o předem naplánovaný, otřesný čin, který vedle ubití Tibora Berkyho před očima jeho ženy a dětí 13. května 1995, řadím k nejbrutálnějším rasovým útokům,“ reagovala pro Romeu novinářka Jarmila Balážová. Dodala, že dívenka i celá rodina bude nyní určitě znovu potřebovat psychologickou péči.