Tři požáry během dvou týdnů stihl předloni v Brně a v Kuřimi založit Slovák Peter Kuba (44). Muž se 14 záznamy v rejstříku trestů vyfasoval za obecné ohrožení a poškození cizí věci tvrdý trest: 7 let za mřížemi. Odvolal se, ale Krajský soud v Brně ve čtvrtek nenašel pro jeho počínání pochopení.

První nesmyslný žhářský útok se odehrál začátkem srpna 2021 v Brně-Bystrci. „Svůj skutek omlouval experimentem s covidovou desinfekcí. Přitom ale zapálil zaparkovaný obytný vůz Fiat. Oheň pak poničil i další tři zaparkovaná auta,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Bohumil Malášek. Škoda se vyšplhala na více než půldruhého miliónu korun.

Neměl, jak se dostat domů

O několik dnů později si opilý Kuba po hádce s kamarádkou vybil zlost na karavanu zaparkovaném v brněnské Masné ulici.dodal policista. Škoda výrazně přesáhla půl milionu korun.

Třetí požár založil v Kuřimi. To prý zaspal v autobuse a na konečné zastávce u tamního nádraží podrážděně reagoval na nemožnost rychlého návratu zpět do Brna. Vytočený do běla autobus zapálil. Přepravní společnosti vznikla škoda téměř jeden milion korun.

délka: 00:48.08 Video Video se připravuje ... Žhář, který zapálil v Kuřimi autobus, dostal 7 let v base Policie ČR

Usvědčit žháře pomohly záběry z bezpečnostních kamer, v minulosti už podobný skutek spáchal. Letos květnu vynesl Městský soud v Brně úhrnný trest 7 let za mřížemi, obžalovaný se ale odvolal. Tvrdil, že nebyl proveden psychiatrický posudek, přestože byl v době činů podle svých slov nepříčetný. Jenže v prosinci 2022 byl v jiné své kauze shledán schopným rozpoznat, co provádí.

Žalobce: Je to speciální recidivista

Žalobce označil muže, ketrý se na vlastní žádost soudu neúčastnil, za »speciálního recidivistu«. „Máme tady příliš mnoho náhod, kdy se obžalovaný vyskytuje u případů, při kterých hoří. Měl by se přestat vymlouvat a postavit ke všemu čelem,“ řekl žalobce a navrhl odvolání zamítnout.

Odvolací senát Krajského soudu mu dal za pravdu. Zamítl požadavek psychiatrického posudku a smetl ze stolu i celé odvolání obžalovaného. „Trest odnětí svobody v horní polovině trestní sazby je logickým vyústěním závažnosti trestného činu, osoby obžalovaného i způsobu jeho života,“ shrnula soudkyně Halina Černá.

Kuba musí také poškozeným nahradit téměř dva miliony korun. Další nároky na odškodné má řešit civilní soud. Verdikt je pravomocný.