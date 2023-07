Výbuch a smrt hasiče Jaroslava sledovala jeho maminka: Sestra se ho mezitím snažila v sutinách oživovat!

Nejprve výbuch, následovala tlaková vlna a pak požár. Rodinný dům v Masarykově ulici v Koryčanech výbuch z 15. září roku 2021 zcela zničil, poškodil i další dva okolní. Původně v něm plánoval Hynek Š. se svou ženou založit rodinu. Když onen osudný den navrtal plynové potrubí, zavolal okamžitě plynařům. Ale poté, co do domu plného zemního plynu později dorazili hasiči, došlo k výbuchu.

Ještě, než jeden z hasičů vyrážel k místu zásahu, potkala ho jeho maminka. „V duchu jsem si říkala, aby ti něco neuteklo. A on mu utekl život,“ popsala pro CNN Prima News emotivně matka. Sama byla také svědkyní detonace, rychle se proto k rodinnému domu rozeběhla.

Na zemi našla zraněného muže, který dům rekonstruoval. „Tak jsem ho utěšovala, držela jsem ho tam. V tom jsem za zády uslyšela, že máme toho prvního hasiče, máme Jarka,“ vypráví osudové momenty. Rychle proto utíkala za synem Jaroslavem, kterému už v tu chvíli pomáhala jeho sestra. „Prosila jsem ho, ať se vrátí,“ dodává starší žena.

„Jeden pán ho oživoval, tak jsem ho vystřídala. Pokračovala jsem v tom, než přijeli z Kyjova se sanitkou. Ale to už jsem mamce říkala, že už to nebude…,“ popsala sestra Lucie. „Já jsem byla očitým svědkem úmrtí vlastního dítěte. To je nepředstavitelný. Každý den to vidím,“ dodala maminka se slzami v očích.

Dva až osm let vězení

Hynkovi Š. hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení. Příbuzní dvou mrtvých hasičů, město, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení po něm žádají jako nemajetkovou újmu zhruba 18 milionů korun.

Zatím se ale neprokázalo, že by za výbuchem stálo přímo navrtání plynového potrubí. Podle vyšetřovatele hasičů Davida Polčáka za to může závada na elektroinstalaci. „Závěr našeho vyšetřování byl, že došlo k iniciaci zemního plynu v důsledku technické závady. Výbuch inicioval přechodový odpor na elektroinstalaci. Tam došlo v důsledku přechodového odporu k zahřívání až na kritickou teplotu," řekl Polčák. V té mělo docházet k zahřívání bakelitu, který byl dlouhodobě zatěžován. Zřejmě tomu přispěl i velký odběr energie v den výbuchu.

Obžalovaný souhlasil s podanou obžalobou, s právní kvalifikací nikoliv. Po navrtání potrubí ucítil zápach a uslyšel syčení, zavolal proto plynařům. Plyn podle něj unikal zhruba 15 minut. Uvedl, že s řemeslníkem ze sousedního domu uzavřeli hlavní ventil hlavního uzávěru plynu. Tvrdil také, že se pokusil otevřít okno, a myslí si, že se mu to povedlo. Manželku poslal na zahradu. Hlavní jistič byl podle něj uvnitř rodinného domu, Hynek Š. tvrdí, že jej vypínal.