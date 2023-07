Kup si toaletní papír, radí farmář lupiči: Cibule, kterou ukradl na Kolínsku, ho může otrávit

Říká se, že jedna cibule denně vás zachrání před všemi doktory. O cibuli, kterou si ukradl zloděj z farmy v Červených Pečkách na Kolínsku to ale rozhodně neplatí. Byla totiž ošetřená pesticidy a fungicidy a lupiči po ní může být velice špatně.

Zloděj v noci ze soboty na neděli navštívil pole farmy Zelenina Abrahám a ukradl asi jednu tašku cibule. Škodu ale nenechavec způsobil především sobě. Pole bylo čerstvě chemicky ošetřené proti plísním a plevelům. Ochranná lhůta, při níž je konzumace nastříkané zeleniny nebezpečná, je jednadvacet dní. U pole je sice umístěna cedule s upozorněním, že je úroda chemicky ošetřená, zloděj ji ale zjevně ve tmě neviděl.

Na kuriózní případ upozornila sama farma na svých stránkách. „Doporučuji poctivě ukradenou cibuli vyhodit,“ napsali majitelé, kteří zloději následně poradili, aby si koupil dostatečné množství toaletního papíru.

„Snad to zafunguje trošku i jako upozornění pro ostatní, co zastavují u pole a rvou úrodu do igelitky,“ dodali na závěr s tím, že u pole mají umístěné fotopasti a o nenechavcích vědí.