Dojemná vzpomínka sestry hasiče Zdeňka (†34): Byl to boží brácha!

Hasiči z Kolína vyjížděli k požáru rodinného domu v Krakovanech ve středu 19. července krátce před půlnocí. Nicméně při cestě došlo k nehodě. Hasičská cisterna plná vody narazila nejdříve do semaforu a následně do rodinného domu. „V důsledku nárazu došlo k utržení pravého předního kola a cisterna skončila převrácená na boku. Uvnitř zůstala zaklíněná celá posádka,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Při nehodě o život přišel mladý hasič Zdeněk Hejduk.

Nečekaný noční telefonát

Osudný večer, kdy se dozvěděla o tragické smrti svého bratra, popsala na sociální síti jeho sestra Hana. „Pláč v nočním telefonátu. Mamka. Nemůže mluvit, nemůže dýchat. Je to nezvratitelné, nespravedlivé, nepomáhá mlátit hlavou proti zdi, ani do ní civět,“ napsala. „Co se stalo, je nepochopitelné. A pochopit to nepůjde nikdy. Snažme se aspoň s taťkou bránit humorem. Že by mi brácha určitě odpustil, že jsem nedopatřením vypadla z parte. Že prý jeho kolegové museli jet hasit suché kytky, které chytly od svíček, co lidé zapalují pietně na místě nehody. Že Zdenda dál zlobí. Nepomáhá to,“ dodala. O Zdeňkovi napsala, že to byl „boží brácha.“

Vysněné povolání

Zavzpomínala i na chvíle, kdy jako starší ségra jezdila bráchovi fandit na fotbalové zápasy, atletické závody či mu podepisovala úkoly. Od mala snil prý o povolání policisty nebo hasiče. „Nakonec vyjde to druhé a je šťastný. Na Dni záchranářů na Kmochově ostrově ho vidím poprvé v hasičské uniformě. Zamává na mě špinavou rukou. Jasně, tou na fotce. Je spokojenej. A já ukrutně pyšná ségra,“ dodala Hanka s tím, že chvíli Zdeněk pracoval i jako dozorce ve věznici v Pardubicích. „Šílené historky, je mi líto, že to dělá, on si nestěžuje,“ uvedla.

Vytoužený syn

Zdeněk se svou manželkou Karolínou vychovával ani ne dvouletého synka Zdeněčka. „Jeho vytoužený syn. Dávno chtěl děti, většina jeho kamarádů už je má. Ukrutně se na malého Zdendu těší. Zapíjí ho na atleťáku, kde také jinde, měli tam s Karolínou i svatební oslavu,“ napsala Hana.

Sbírka pro rodinu

Okresní fotbalový svaz Kutná Hora se rozhodl na rodinu vyhlásit veřejnou sbírku. „Strašně smutná zpráva zasáhla všechny. Každé slovo je asi zbytečné,“ napsal svaz na sociální síť s tím, že zřídil transparentní účet. Doposud se podařilo vybrat víc než 246 tisíc Kč.