Během nehody v Plaňanech se vážně zranilo miminko: Při jízdě sedělo na klíně!

K tragédii málem nechybělo v sobotu při dopravní nehodě v Plaňanech. Šofér audiny přejel v obci do protisměru, kde naboural parkující auto a následně se zabořil předkem do domu. Uvnitř jelo i miminko, které nebylo připoutané a ani v sedačce. Do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. Případ prošetřují policisté.