Poslední rozloučení s hasičem Zdeňkem (†34): Ministr Rakušan neudržel slzy

Požár rodinného domu v Krakovanech vypukl ve středu 19. července krátce před půlnocí. Na místo vyrazili hasiči z Kolína. Nicméně při cestě k zásahu hasičská cisterna plná vody havarovala. Cisterna nejdříve narazila do semaforu a následně do rodinného domu. Při tragické nehodě zemřel mladý hasič Zdeněk Hejduk, na něhož doma čekala manželka Karolína a ani ne dvouletý syn Zdeněček.

Stovky smutečních hostů

Ve středu 26. července se v obřadní síni hřbitova v Kolíně na Zálabí konalo se Zdeňkem poslední rozloučení. Na pohřeb dorazily stovky lidí. Vzhledem k vysokému počtu smutečních hostů bylo pietní místo pro pokládání květin venku. Na velkoplošné obrazovce byly promítány fotky zesnulého Zdeňka, a to zejména z jeho práce. Rakev zdobila česká vlajka a Zdeňkova helma.

„Sny se bortěj, dostávám strach, přemýšlím kolik nám ještě zbejvá, kolik má každej z nás,“ zazněla na úvod obřadu skladba skupiny Divokej Bill, jíž Zdeněk často tleskal na festivalech se svým tátou. Dále mu pak na poslední cestu zahrála skladba od skupin Tři sestry či Archa. Během smutečního obřadu zkolabovala mladá žena, kterou museli vyprovodit ven.

Dorazil i ministr vnitra

Na pohřeb dorazil i ministr vnitra Vít Rakušan (45, STAN), který mezi lety 2010 a 2019 působil jako starosta Kolína. Pro Blesk Rakušan uvedl, že jakožto starosta Zdeňka a jeho manželku Karolínu oddával. „Je to pro mě těžké, naposledy, když jsem Zdeňka a Karolínu viděl, tak jsem je oddával... Do své práce dával víc, než co slíbil v přísaze,“ řekl ministr Blesku.

Smuteční proslovy

Rakušan jako první promluvil ke smutečním hostům. „Je to pro mě těžké, naposledy, když jsem Zdeňka a Karolínu viděl, tak jsem je oddával,“ uvedl v slzách a připomněl, že mladý hasič své práci dával víc, než co slíbil v přísaze.

Jeho slova pak potvrdil i druhý řečník, současný starosta města Michael Kašpar (40, Změna pro Kolín). Oba vzpomínali na Zdeňkovy sportovní aktivity, jeho přátelskou povahu a chuť k životu. „Jeho syn nestihl poznat tátu zdaleka, jak měl,“ zakončil svou řeč dojatý Kašpar.

Po projevech zazněla ve smuteční síni píseň Síla starejch vín od rockové skupiny Škwor a skladba V pekle sudy válej od skupiny Kabát. Na závěr pak Candle in the Wind od Eltona Johna.

Poté ceremoniálně hasiči sejmuli českou vlajku z rakve a složenou ji předali mladé vdově, na nádvoří se rozezněly sirény všech vozů, hasičů i sanitek. V ten okamžik neudržel slzy nikdo. Do nebe tak zněl signál, který vždy oznamoval, že Zdeněk míří pomáhat. I když jeho životní pouť se uzavřela, zapomenut nebude.

Veřejná sbírka

Smrt zasáhla celou hasičskou komunitu. „Zdeněk už svého malého syna nikdy nepohladí, svou ženu Karolínu neobejme. Kolegové při zásahu z vysílačky neuslyší jeho hlas. Tato tragická nehoda nám náhle vzala usměvavého a dobře naladěného člověka, skvělého kamaráda, obětavého hasiče, milujícího manžela a starostlivého tátu. Byl připraven kdykoliv komukoliv pomoci,“ vyjádřili se nad ztrátou kolegy členové Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Ti se na pomoc rodině rozhodli založit i veřejnou sbírku.