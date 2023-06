Velké změny na Primě! Pavel Štrunc končí coby šéf CNN Prima News. Nahradí ho Švehlák

„Martin Švehlák je ostřílený profesionál, který léta působil nejen v předních českých médiích, ale i na poli mezinárodním. Věříme, že u nás zúročí mnohaleté zkušenosti z vedení televizního zpravodajství i své bohaté manažerské zkušenosti z komerčních médií a posune zpravodajskou multiplatformu CNN Prima NEWS zase o laťku výš. Naším cílem je nadále srozumitelně zpracovávat současná politická a společenská témata a dávat je divákům do kontextu, aby porozuměli, jaký dopad budou mít události na jejich život, a díky tomu si mohli udělat kvalitní vlastní názor,“ uvedl Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima v tiskové zprávě. Švehlák v minulosti působil v bulharské společnosti bTV Media Group, od prosince 2019 byl jejím generálním ředitelem.

Singer následně poděkoval Štruncovi za jeho působení v roli ředitele publicistiky: „Chtěl bych poděkovat Pavlu Štruncovi za obrovský kus práce, který v CNN Prima NEWS za tři roky odvedl, a posunul ji tím mezi nejrespektovanější zpravodajské značky Česka, a to jak mezi diváky, tak i mezi politiky ze všech částí politického spektra.“

Generální ředitel ČT: Obří plat i moc. Radní volí nového šéfa Kavčích hor. Ani 2. kolo vítěze nepřineslo

Švehlák se nechal slyšet, že se na novou pozici a s ní i nové výzvy těší. „CNN Prima NEWS představuje na českém trhu jedinečné spojení tradiční mediální skupiny a prestižní zahraniční zpravodajské sítě. Obrovský potenciál vidím v týmu, který CNN Prima NEWS připravuje. Zkušení profesionálové v TV a online jsou schopni posunout produkt k nejvyšším pozicím v České republice,“ cituje Švehláka tisková zpráva. Švehlák mimo jiné působil ve společenském týdeníku Reflex, pokračoval v publicistice a zpravodajství TV Nova. Byl ve vedoucích pozicích deníku Blesk, šéfredaktorem deníku Šíp, pět let pracoval jako generální ředitel zpravodajské agentury Mediafax. Od roku 2012 byl vedoucím zpravodajské redakce televize Nova.

Pavel Štrunc do čela CNN Prima News nastoupil v roce 2020. Stanici do té doby vedla tříčlenná redakční rada, kterou vedle Štruncova aktuálního zástupce Tomáše Večeři tvořily ředitelka CNN Prima News Production Eliška Čeřovská a ředitelka News Gathering Petra Benešová, které následně z televize odešly. Nyní odchází i Štrunc.

„CNN Prima NEWS má stále víc diváků, roste a zlepšuje se. Věřím, že všem kolegům z redakce to dělá stejnou radost jako mně. My ze zpravodajství ale dobře víme, jak pomíjivý může být dobrý výsledek a jak důležité je na skvělý vysílací den navázat. A o to se snažíme neustále, protože zprávy nikdy nespí. To je naše práce a přesně to děláme už třetím rokem,“ uvedl Štrunc před měsícem, kdy CNN Prima News začátkem května slavila tři roky od vzniku. Štrunc na CNN Prima News původně působil i jako televizní moderátor.

Právě na CNN Prima News v Partii Terezie Tománkové se o víkendu utkali v ostře sledovaném duelu premiér Petr Fiala (ODS) a šéf nejsilnějšího opozičního uskupení Andrej Babiš (ANO).