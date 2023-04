Žena na svatbě v Mostě pobodala hosta: Podezřelou soud do vazby neposlal, je prý bezproblémová

Pobodání na svatbě v Mostě naštěstí neskončilo tragicky. Muže ale vrtulník transportoval ve vážném stavu do nemocnice. Podezřelou 39letou ženu policisté obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví! Do vazby útočnici soud neposlal, hrozí jí nicméně až deset let vězení.