Feťáka v kradeném Mercedesu se snažili zastavit už v Německu, pomohl až zátaras v Česku. Skončil ve vazbě

Ústečtí policisté po několika dnech prolomili mlčení a popsali, co se dělo před nehodou na dálnici D8, kde ujíždějící řidič prorazil zátaras. Ten vytvořili z kamionu soukromého dopravce. Zfetovaný Polák v kradeném autě ujížděl od Drážďan, cestou prorazil dva zátarasy a ohrožoval všechny kolem sebe. Práci policistů ocenil i krajský ředitel.

Úterý, půl osmé ráno. Od Drážďan se po německé dálnici A17 směrem na Ústí nad Labem žene zfetovaný Polák v kradeném sportovním mercedesu. Německým policistům ujíždí vysokou rychlostí, projel dva postavené zátarasy.

Po vjezdu do Česka se do honičky připojují čeští policisté v rámci mezistátní spolupráce. Jejich kolegové na dálnici D8, konkrétně u sjezdu 74 na Všebořice, postaví napříč silnicí kamion. Vyzvali k tomu řidiče soukromého dopravce.

„I přesto, že umístění zátarasu bylo zvoleno na zcela přehledném a rovném úseku dálnice, řidič se nezalekl, nezastavil a riskantně se jej snažil projet. Při tomto nebezpečném manévru způsobil dopravní nehodu a zasahujícími policisty byl na místě zadržen,“ popsal policista Kamil Marek. Provedený test pak u šílence odhalil přítomnosti drog.

Řidič skončil v cele a státní zastupitelství ve čtvrtek rozhodlo na základně evropského zatýkacího rozkazu o vydání do Německa. A to kvůli závažné trestné činnosti majetkového charakteru na území cizího státu. Aktuálně by se měl nacházet ve vydávací vazbě.

Auto vydat musíte

Policisty, kteří zátaras nechali postavit, ocenil i jejich krajský ředitel. Uvedl, že šlo o rychlý a profesionální zásah. V souvislosti s honičkou se objevila řada dotazů, zda policie může vůbec takový zátaras vytvořit. „Policista má oprávnění vyžádat věcnou a osobní pomoc od osob podle zákona o Policii ČR, a to při plnění konkrétního úkolu. Fyzická osoba je povinna požadovanou pomoc poskytnout a současně jí za poskytnutí takovéto pomoci náleží peněžní náhrada, kterou posléze poskytuje Ministerstvo vnitra ČR,“ ujasnil Marek.

Není to poprvé

Podobných případů, kdy policisté poprosili řidiče o pomoc a vytvoření zátarasu, je několik. Před šesti lety takhle dopadli řidiče, který ujížděl hlídkám na Karvinsku. Nebo před třemi lety na Pardubicku, tam se do cesty postavila sklápěčka. Nedávno se to dokonce podařilo i dopravním policistům na jižní Moravě, kdy s pomocí dvou kamionů zablokovali dálnici. Tehdy naháněli nebezpečného převaděče.