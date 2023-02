Pokuta 200 tisíc pro Rakušanovo vnitro: Dostalo přes prsty za smlouvu s Českou poštou

„Smlouva měla zajistit zprovoznění funkcionalit mobilního elektronického prostředku Informačního systému datových schránek, aby byl použitelný pro potřeby Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Předmětem smlouvy byly rozvojové požadavky informačního systému, jehož správcem je ministerstvo vnitra a provozovatelem Česká pošta,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Ministerstvo smlouvu uzavřelo mimo zadávací řízení. Domnívalo se, že se na tuto situaci vztahuje výjimka ze zákona o elektronických úkonech, protože rozvoj systému je možné podřadit pod provoz systému jako jeho neoddělitelné plnění, a proto jej musí zajišťovat výhradně Česká pošta.

ÚOHS ale situaci vidí jinak. „ Uvedená zákonná výjimka se však vztahuje jen na prostý provoz systému, nikoliv na jeho rozvoj. Česká pošta navíc není faktickým provozovatelem informačního systému, tím byla v období 2018–2023 společnost O2 IT Services, a to na základě smluv uzavřených s Českou poštou,“ uvedl úřad. To podle něj vyvrací exkluzivní vztah provozovatele k informačnímu systému, který je podmínkou k využití zmiňované podmínky.

„Úřad ve svých rozhodnutích v této věci konstatuje, že zadavatel nebyl oprávněn výjimku aplikovat i na rozvoj systému a měl veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení dle předpokládané hodnoty zakázky. Postupem zadavatele byla vyloučena možnost jakéhokoliv jiného dodavatele než České pošty ucházet se o veřejnou zakázku, čímž došlo k úplnému vyloučení hospodářské soutěže,“ doplnil úřad.

Případem se zabýval opakovaně, původní rozhodnutí předseda ÚOHS po podání rozkladu zrušil, úřad tak své rozhodnutí upravil a potvrdil jej také Petr Mlsna.

Rozhodnutí i pokuta jsou pravomocné, ministerstvo ji tak musí zaplatit. Rozhodnutí úřadu se může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně.