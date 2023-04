Podnikatele Stanislava V. (41) unesl a zbil kamarád: Policie ho obvinila z pokusu o vraždu!

Z pokusu o vraždu obvinili liberečtí kriminalisté šestačtyřicetiletého muže, který podle nich násilím držel a zranil v domě na Frýdlantsku o pět let mladšího muže. Obviněný je podle televize CNN Prima News stíhaný vazebně, informaci pro ČTK potvrdil i mluvčí PČR Libereckého kraje Vojtěch Robovský.

Pomohla až zásahovka

Policisté se podle Robovského případem zabývají od čtvrtka minulého týdne, kdy původně přijali oznámení o pohřešování 41letého Stanislava V. z Frýdlantska. „Do pátrací akce v okolí města Hejnice jsme zapojili nejen hlídky pořádkové policie, ale také psovody a kriminalisty. V průběhu pátrání po pohřešovaném se nám podařilo získat důležité informace, mezi kterými bylo také zjištění, že pohřešovaný muž má být ve sporu s další osobou, která je majitelem legálně držené zbraně,“ řekl v úterý mluvčí pro ČTK.

Na místo proto podle něj povolali zásahovou jednotku z Ústí nad Labem, která do vytipovaného objektu vstoupila v noci ze čtvrtka na pátek. „Zadržela jednu osobu a vypátrala pohřešovaného. Z důvodu zdravotního stavu pohřešovaného jsme na místo vyžádali také zdravotnickou záchrannou službu,“ dodal mluvčí policie.

Problémy kvůli nočnímu baru?

Unesený podnikatel byl podle známých zřejmě několik hodin připoután a bit, na rukou měl totiž silné podlitiny. Mužův zdravotní stav je podle televize vážný a podnikatel bojuje o život.

Motivem sporu zřejmě byl jeden z barů v centru města. Jan H. tam provozoval známý noční bar a Stanislav V. měl být jeho „pravou rukou“. Vše se ale zkomplikovalo.

„Honza prý neplatil nájem a majitelka ho chtěla z objektu vyhodit. Do toho měl nehodu a skončil v nemocnici. Standa se údajně snažil s majitelkou domu dohodnout, že by bar přebral on. A to Honzu naštvalo,“ svěřil se televizi jeden ze známých zbitého podnikatele. Jan H. měl podle místních dokonce veřejně prohlašovat, že jeho společník na čas zmizí. „Nebrali jsme to úplně vážně. Všechno nám to došlo, až když Standa skutečně zmizel,“ doplnil obyvatel města Hejnice.