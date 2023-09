Šokující motiv žháře z Bratislavy: Školu zapálil kvůli penězům prohraným při online sázení?!

První prázdninový den se osmnáctiletý Benjamin sebral, odešel do autopůjčovny, kde brigádničil, a podpálil tam celkem čtrnáct aut. Na skútru pak odjel do Školy pro mimořádně nadané děti a gymnázia v Teplické ulici v Bratislavě. Do té se dostal přes hřiště a přes okno. Následně v učitelské sborovně polil vše benzínem a ten zapálil. Připravené na to měl tři kanystry.

Mohutný požár zasáhl značnou část školy, Benjamin pak při výbuchu ve škole zemřel. Podle tehdejších informací byl výborným a nadaným studentem. Případem z 1. července se stále zabývají kriminalisté, škola je stále uzavřená kvůli opravám. Studenti by se zpět mohli vrátit příští týden.

Prohrál velkou sumu peněz

TV JOJ před dvěma dny informovala, že v osudný večer měl mladý student přijít i pořádný balík peněz. Údajně měl skrze online sázkovou kancelář přijít až o stovky tisíc korun. Peníze na to získal od své rodiny, zpočátku se mu dařilo vyhrávat, nakonec ale přišel úplně o všechno.

Jestli byl tato skutečnost motivem se aktuálně podle televize snaží zjistit znalci. Při pitvě se ukázal, že měl Benjamin v krvi 1,2 promile alkoholu. Ve sborovně se před dvěma měsíci našla flaška borovičky.