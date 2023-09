Zničené dveře, umyvadla i pisoáry: Vandal brutálně zdemoloval záchody v pelhřimovské nemocnici!

Na páteční noční směnu asi jen tak nezapomenou pracovnici z chirurgické ambulance v pelhřimovské nemocnice. Agresivní pacient se tam totiž vydal na pánské toalety a rozmlátil, na co přišel. Povedlo se mu poškodit několik umyvadel, pisoárů nebo záchodových mís. Dokázal ale vyrvat i dveře z pantů nebo rozbít velké zrcadlo.

Pelhřimovská nemocnice o incidentu informovala veřejnost na sociálních sítích a lidé se ihned začali k události vyjadřovat. „Tak to je mazec. Zajímal by mě důvod proč to udělal,“ kroutila hlavou nad chováním vandala Veronika. „Díky bohu, že se v takovém amoku nesetkal s člověkem,“ dodala zase Lenka.

Lidé také hojně diskutovali nad tím, co se poté stalo s agresivním vandalem. „Odvezl ho Chocholoušek? Takový člověk patří do blázince nebo spíše do basy,“ vyjádřil s Karel. „Muž byl převezen do Psychiatrické nemocnice Jihlava,“ zareagovala na spekulace pelhřimovská nemocnice.

Případ řeší policie

Vzhledem k napáchaným škodám je obrovským štěstím, že se nikomu nic nestalo. „Jde o nepříjemnou situaci, která nám připomíná, jak důležité je mít v nemocnici vytvořeny mechanismy pro řešení podobných incidentů a zajišťovat bezpečnost všech pacientů a personálu," vyjádřil se k případu ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák.

Celou záležitost má už podle jeho slov v rukou i policie.