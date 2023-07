K nepochopitelnému vandalství došlo už ve čtvrtek 6. července v Čelakovského ulici. „Utrhl zámek z HUP (Hlavní uzávěr plynu – pozn. red.), tím pádem zastavil pro všechny nájemníky plyn. Teď bude následovat, že budou všichni nájemníci kontaktováni, bude muset být u nich provedena kontrola," uvedla Naděžda Kryšková, vedoucí MRA Havířov-Podlesí pro server Polar.

Vypátrat pachatele nebude jednoduché. Uzávěr se totiž nachází před domem, aby byl v případě potřeby volně přístupný.

Nejdříve kontrola

Opětovné spuštění plynu není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Musí mu předcházet kontrola v každém bytě. „Může to bouchnout. Nemůžeme to pustit, pokud nebude někdo na stoupačce doma, protože nemáme zkontrolované, jestli to je bezpečné,“ potvrdil plynař Jakub Voznica.

Mnohým nájemníků z paneláku tak nezbývalo nic jiného než si koupit elektrické plotýnky, jíst nevařená jídla nebo chodit za stravou ke známým. Neplánovaná výluka nakonec trvala několik dní, protože si mnozí prodloužili díky státním svátkům víkend. Všechny nájemníky se podařilo sehnat až po neděli, nyní je už plyn zapnutý.

Podobná situace není zdaleka ojedinělá. Letos ji plynaři řešili jen v Havířovu už třikrát!