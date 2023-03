Krutá smrt tří lidí včetně chlapce (†9) v Bratislavě: Policie hledala jejich byt hodiny! Pak vyskočila žena (†39)

Byla to tragédie, která všemi otřásla a vyžádala si tři lidské životy. Až po pěti hodinách a dvou mrtvých se slovenské policii podařilo zjistit, odkud muž se ženou vypadli. V panelovém domě na bratislavském sídlišti následně objevili mrtvého devítiletého chlapce. Všichni tři měli v tělech bodné rány. Postup policie, která byt objevila až s pomocí dronu, prošetří inspekce.

K tragédii došlo v neděli ráno. Nejdříve u panelových domů na bratislavském sídlišti v místní části Petržalka našli tělo mrtvého muže. Toho objevili svědci, byl už ale mrtvý. Neměl u sebe doklady, policie se proto primárně snažila zjistit o koho jde, a ne odkud vypadl.

Pět hodin nato z bytu vyskočila mužova sestra (†39), ani jí nebylo pomoci. Na místě zemřela, měla na těle několik bodných ran. Mezitím se policistům stále nepodařilo zjistit, odkud vyskočili. Trvalo to několik dalších desítek minut a identifikovat byt dokázali až s pomocí dronu. Díky němu objevili otevřené okno a u něj položenou židli.

Uvnitř je následně čekal šok – třetí mrtvola. Objevili teprve devítiletého chlapce bez známek života a s bodným poraněním.

Časově náročnější

K případu se vyjadřoval pro TV Noviny i slovenský policejní prezident Štěfan Hamran. Podle něj policisté nemohou bezdůvodně vejít do bytu, kde nikdo neotevírá. „Je to chráněno ústavou. Musíte mít závažné podezření, že se v tom bytě nachází pachatel zločinu. V tom momentě jsme neměli podezření, že jsou důvody, pro které by tam policie měla vejít,“ popsal televizi.

Ačkoliv si sám myslí, že policie v případě nepochybila, nechá to prověřit inspekcí. Policie se následně o bytu dozvěděla i z tipu na rodinu, kde mělo dojít k tragédii. „Některé informace možná později zveřejníme a vnesou více světla do případu,“ dodal Hamran. Poodhalil, že policie pracuje s několika verzemi tragédie. Slovenská média spekulují, že muž ubodal sestřino dítě a vyskočil z okna. Když žena mrtvého chlapce objevila, tak se bodla do břicha a také vyskočila. Nejpravděpodobnější verze podle Hamrana je, že jde o dvojnásobnou sebevraždu a vraždu.

Podle mluvčího bratislavské policie Michal Szeiffa bylo kvůli nepřítomnosti několika obyvatel panelového domu časově náročnější provést některé podstatné policejní úkony. Několik obyvatel navíc uvedlo, že muže nezná. Jeho totožnost byla proto dlouho nejasná.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.