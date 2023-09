Nádory kůže se nevyhnou ani mladým: Blesk Ordinace zachraňuje životy! Kde na vás čekáme?

Není výjimkou, že vám po vyšetření zdravotníci sdělí diagnózu a pak ještě nějaký čas a někdy opravdu dlouho čekáte na zahájení léčby. To se na Blesk Ordinaci nemůže stát. Následná lékařská péče je pro návštěvníky s nálezem zajištěna v brzkých termínech.

Olomouc: Sekli s kouřením a dobře udělali

S trochou obav si nechali manželé Alena a Pavel Novákovi, oba bývalí silní kuřáci, vyšetřit množství oxidu uhelnatého v dechu. Zdravotnice je pochválila, že přestali kouřit, a sdělila manželům, že jejich výdech jedovatou látku neobsahuje.

Písek: Přednádorový stav seniorku vyděsil

Lehce nervózní vstupovala do stanu paní Kristina Wimmerová. Přišla si nechat vyšetřit kožní defekt na nose. Lékařka ji nabádala, aby si hned nechala útvar odstranit, protože by se mohl vyvinout do přednádorového stavu a poté do rakoviny.

Prevence na Blesk Ordinaci v Písku. | Martin Pekárek

Teplice: Rakovina z ranku těch »bezpečnějších«

Znaménka se vyplatí nechat si kontrolovat pravidelně. To se loni dozvěděla i paní Jaroslava Pokorná. Naposledy si totiž pihy nechala zkontrolovat před 10 lety. V teplické vyšetřovně paní doktorka odhalila na obličeji bazaliom, který patří mezi ty méně nebezpečné. Paní Jaroslava neváhala a okamžitě se objednala na zákrok do nemocnice.

Brno: Nádory kůže se nevyhnou ani mladým

Šel jen tak kolem a řekl si, že si nechá zkontrolovat znaménko. Jaké ale bylo nepříjemné překvapení, když Michal Hlaváč uslyšel, že má rakovinu kůže, konkrétně melanom. Ten patří k těm vážnějším, ale sestřička budoucího pacienta uklidnila s tím, že se na něj přišlo včas. A hned vzápětí slyšela podobnou diagnózu Irena Rybaríková.

Šlo o nejrozšířenější kožní rakovinu – bazaliom. Jeho »výhodou« je, že bývá většinou ohraničen a nemetastazuje dále do organismu. Celkem si v Brně nechalo vyšetřit znaménka 270 lidí a našlo se 17 zhoubných nádorů.

Michal Hlaváč si vyslechl nepříjemnou diagnózu a sestra ho okamžitě objednala do nemocnice. | Martin Pekárek

Praha: Z Karláku rovnou na operační sál

Loni i předloni to bylo u očního vyšetření drama jako z filmu. MUDr. Marek Fichtl z Oční kliniky VFN odhalil přímo na Blesk Ordinaci pacienty s tak pokročilým zeleným zákalem, že za sebe na Karlovo náměstí sehnal záskok a sám šel okamžitě operovat. Má tak na kontě tři šťastné pacienty, kterým hrozila slepota. Přibude letos další, pane doktore?

Co je Blesk Ordinace

Projekt deníku Blesk zaměřený na prevenci zdraví. S pomocí generálního partnera projektu, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, a spřátelených nemocnic mohou zájemci absolvovat sérii vyšetření zdarma, bez doporučení obvodních lékařů. Součástí akce je pestrý doprovodný program, zábava pro děti i dospělé a tombola o skvělé ceny. Projekt má dlouhodobou záštitu ministra zdravotnictví.

Kde nás letos najdete?

12. 9. Písek, Velké náměstí 1

9. 9. Zlín, náměstí Míru

26. 9. Brno, náměstí Svobody

3. 10. Most, 1. náměstí

10. 10. Praha, Karlovo náměstí