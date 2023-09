Michal David (63) hvězdou Blesk Ordinace v Písku: »Garančka« je důležitá!

Kromě nejrůznějších důležitých vyšetření i zábava. Na pódiu se bude zpívat, losovat tombola, záchranáři předvedou zásady první pomoci a lékaři z místních nemocnic upozorní na rizika některých závažných onemocnění.

Eva opět na scéně

Už počtvrté se ujme moderování Blesk Ordinace herečka a moderátorka Eva Decastelo (44). Vtipná, pohotová a energická Eva loni strávila na pódiích v pěti městech 30 hodin. A když zrovna nestála na pódiu, ochotně si povídala a fotila se s návštěvníky. Eva a Blesk Ordinace už patří nerozlučně k sobě.

Už počtvrté bude moderovat Blesk Ordinaci Eva Decastelo. Jako vždy profesionálně, pohotově i vtipně. | Martin Pekárek

Herci i zpěváci

Kromě lékařů se to na Blesk Ordinaci bude hemžit i známými osobnostmi. S návštěvníky se potkají hvězdy oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, stejně jako loni mezi lidi zavítá i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (63). Těšit se můžete na tombolu se zajímavými a hodnotnými cenami a také se bude zpívat! Zkušeně zanotuje herec, zpěvák a spolumoderátor Evy Decastelo Bořek Slezáček (56).

Martina (31) má nádor děložního čípku a už pro ni není léčba: Poslední dny s Viktorkou (9)

VIP 1. kategorie

Ordinace v Písku odstartuje opravdu ve velkém stylu. Své největší hity si pro písecké lékaře i návštěvníky připravil Michal David (63). „Prevence je to nejvíc, co pro sebe může člověk udělat,“ říká Blesku hitmaker. „Podle mě je důležitá v každém věku a v našem, tedy mém, věku tuplem. Když jsem byl mladší, tak jsem na to kašlal, teď ale chodím na prevenčky dvakrát až třikrát do roka. Chodím na krev, nechám si měřit všechny hodnoty a říkám tomu garančka. Mám kolem sebe tolik známých, komu taková preventivní prohlídka zachránila život. A taky znám takový, kterým se na neduh přišlo pozdě a bylo zle,“ dodává s tím, že lékařům v Písku moc rád zazpívá.

Pokud máte rádi zábavu a zároveň chcete udělat něco pro své zdraví, přijďte za námi příští úterý od 12 do 18 hodin na písecké Velké náměstí. Těšíme se na vás!

Co je Blesk Ordinace

Projekt deníku Blesk zaměřený na prevenci zdraví. S pomocí generálního partnera projektu, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, a spřátelených nemocnic mohou zájemci absolvovat sérii vyšetření zdarma, bez doporučení obvodních lékařů. Součástí akce je pestrý doprovodný program, zábava pro děti i dospělé a tombola o skvělé ceny. Projekt má dlouhodobou záštitu ministra zdravotnictví.

Ordinace v Ordinaci

Na každé zastávce přivítá Blesk Ordinace také vzácné seriálové hosty. Po velkém loňském úspěchu to i letos budou oblíbení hrdinové seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kterou diváci mohou již víc než dva roky sledovat na Voyo. Návštěvníky Blesk Ordinace potěší podpisem, společnou fotkou, rozhovorem na pódiu nebo malým dárkem od TV Nova.

Kde nás letos najdete?

12. 9. Písek, Velké náměstí

19. 9. Zlín, náměstí Míru

26. 9. Brno, náměstí Svobody

3. 10. Most, 1. náměstí

10. 10. Praha, Karlovo náměstí