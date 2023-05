Rodina má kvůli propuštění žhářů strach o Natálku (15): Bojí se vyjít z pokoje a bere prášky na depresi!

Šumperský soud ve čtvrtek dopoledne rozhodl o podmínečném propuštění dvou žhářů z roku 2009. Václav Cojocaru a Ivo Müller společně se dvěma dalšími muži vhodili do rodinného domu ve Vítkově zápalné lahve. Následoval požár, jedna lahev naplněná benzinem dopadla i do postele. V té tou dobou byla maminka s tatínkem a mezi nimi jejich bezmála dvouletá dcera Natálka.

Po útoku měla popáleniny na více než 80 % těla a dlouhé týdny bojovala o život. Přišla o tři prsty. Během svého života prodělala desítky operací a má doživotní následky. Kromě jizev na těle i ty na duši. „Nesouhlasím s tím, že by měli být po 12 letech propuštěni, moje dcera trpí. Moje dcera má každý rok operaci,“ reagovala pro Českou televizi maminka Anna Siváková na to, že dva ze čtyř neonacistů se dostanou na svobodu.

Nejhůře však zprávy o propuštění, ke kterému dojde zřejmě na začátku příštího týdne, nese dnes patnáctiletá Natálie. Podle maminky bere léky na úzkosti a deprese a poté, co se o propuštění žhářů dozvěděla, odmítá vycházet ze svého pokoje.

„Je z toho špatná, ještě nevstala z postele, leží a ptá se, co budeme dělat. Co jí mám na to říct? Nepřijde nám to spravedlivé,“ dodala Siváková, která se o propuštění dozvěděla z médií. „Asi půl roku zpátky jsem dostala od pana Müllera dopis. Píše tam opravdu pěkné věci, ale nemůžu jim věřit,“ doplňuje.

Z Vítkova se rodina po útoku přestěhovala do Budišova nad Budišovkou. Teď Sivákovi ale začínají přemýšlet, že se znovu přemístí. Důvodem je strach. „Znají naši adresu, máme okna nízko. Jsme taky blízko té silnice, z toho budu mít velkou obavu. Ten pocit, že jsou někde venku, pár kilometrů od nás,“ strachuje se maminka. Ve městě se už necítí bezpečně.

Václav Cojocaru a Ivo Müller dostali za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu 20 let, po 12 let si požádali o podmíněné propuštění, čemuž soud vyhověl. Přikláněl se k tomu, že činu litují. Zbylá dvojice – David Vaculík a Jaromír Lukeš dostali tresty o dva roky vyšší, o propuštění by mohli zažádat nejdříve v polovině příštího roku. První dvojice rodině měsíčně posílá tři tisíce korun. Lukeš 150 nebo 200 korun, Vaculík nic.