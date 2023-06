České děti mají nejradši stavebnice hasičů a policie, říká ředitelka Lego. A jak se změnily ty pro holky?

Lego si kupuje stále víc dospělých, spousta modelů má určení 18+. Jaký podíl dospěláckého Lega teď máte?

Třetina našeho byznysu - třetina tržeb Lega v České a Slovenské republice. Opravdu se rozjely v době covidové, ku podivu se vůbec nezastavují a jejich prodeje rostou dál. Dále žijeme v nějakém stresu, všichni hledají nějaké cesty, stavění s Legem je rozhodně takový moment…

Jako třeba omalovánky pro dospělé…

Přesně tak. Můžeme tomu říkat mindfulness. V Legu se dospěláci hrozně našli. Ptali jsme se lidí, všichni nám dávali pozitivní zpětnou vazbu. A tak těchto stavebnic přidáváme. Děti budou vždycky naše priorita, od toho nikdy neustoupíme, to bylo vždycky jádro našeho byznysu, ale proč bychom nedali i dospělým možnost si stavět? Mají různé záliby - někdo je do aut, někdo do filmů. Každému se snažíme něco nabídnout.

Hrají si s tím dospělí stejně jako děti? Postaví z kostek něco dalšího?

Většinou se jim to líbí a už to nechtějí rozebírat. Tak si koupí nové…

Avatar i Batman

Co máte aktuálně v nabídce k hollywoodským trhákům?

Vždycky najdeme ve filmech něco unikátního a přeskládáme to do kostiček. Teď třeba Indiana Jones, brzy přijde ježek Sonic. Už dlouho jedeme komiskový svět Marvel, k nejprodávanějším patří třeba Rukavice nekonečna z Avengers. Od konkurečních DC Comics jsou top Superman a Batman. I když zrovna nemají v kinech aktuální film, přinášíme takové evergreeny, co se vždycky prodávají.

Jak populární je filmové Lego u nás?

Z hlavy čísla nevím, ale je to mnohem méně než v Americe. Tam celý byznys, Hollywood, investuje velké peníze a děti to tam vyžadují víc.

A co preferují české děti?

Ty jedou policii, požárníky, spíš ten opravdový život. To je u nás nejpopulárnější.

A třeba hrady, rytíře, když ještě v Legu vycházeli ve velkém?

Ku podivu u nás ani ne.

Nové Lego Friends už není růžové a tolik holčičí. | Lego

Dřív Lego zajímalo hlavně chlapečky, ale toho holčičího už je taky velká nabídka - disneyovské princezny, Friends...

Řada Friends je už na trhu deset let. Původně byla pro holky, ale v únoru jsme celou řadu úplně relaunchovali, přidáváme tam kluky - protože nám holky říkaly „My nežijeme v izolovaném světě, kde jsou jenom holky, my chceme ten skutečný svět, dejte nám sem různorodé kamarády“.

A nejsou to jen tyto řady. Harry Potter se líbí jak klukům, tak holkám, tam je to půl na půl. Minecraft (podle videohry) také holky-kluci napůl. Za to jsme moc rádi, protože inkluze a diverzita jsou pro nás moc důležité, věříme, že každé dítě je úžasné a každé dítě by mělo mít možnost si s tím Legem hrát.

Lego je zpravidla nepolitické, ale vydalo zvláštní duhovou stavebnici, je to myšleno jako podpora sexuálních menšin?

Ano, je. Jmenuje se Everyone Is Awesome - Každý je úžasný. Jak jsem říkala, věříme, že každý je awesome a každý by měl mít možnost se k tomu Legu dostat. Tyto hodnoty jsou pro nás důležité a chceme to zviditelňovat. Proto jsme vydali tento výrobek, měl úžasnou odezvu.

"Každý je úžasný." Duhové Lego pro inkluzi (nejen) LGBTIQ+. | Lego

Jak se Lego prodávalo za pandemie koronaviru? Na jedné straně lockdowny držely děti doma, na druhé straně obavy o peníze…

Covid pomohl. Jednak se zoufalí rodiče snažili najít hračku, která je smysluplná - aby děti nevisely jenom na digitálech. Ale zároveň si dospělí našli i cestu sami pro sebe.

I vy ale máte digitální projekty…

Říkáme tomu hybridní řady. Nejúspěšnější je Super Mario - tam jsou interaktivní postavičky Mario, Luigi a pro holky princezna Peach, které mají zabudovaný Bluetooth. Do mobilu nebo tabletu si stáhnete appku, přes kterou vše propojíte. Z kostiček se postaví překážkové dráhy - opravdu se tu staví, kostička je pořád v centru dění. A pak se figurkami interaktivně sbírají body. Super Mario se třeba směje, pozdraví vás, jde spát. Je to opravdu hybridní - fyzické i digitální. A je to dobré i pro sociální kontakty, hrají to děti spolu.

Na Legu se dají naučit různé dovednosti, má místo i ve škole?

Máme programovací roboty Mindstorms, ale hlavně také řadu Education (Vzdělání) přímo pro školy. Teď je skvělá příležitost, díky evropskému grantu přišly do českých škol miliardy korun. Jako Lego máme tu vidinu, že se děti budou učit hrou, podporujeme to i díky nadačnímu fondu Eduzměna, který chce změnit způsob výuky v českých školách - aby děti měly víc volnosti, rozvíjely představivost a neučily se nazpaměť řádek po řádku. Ve finále budou všichni spokojení: Děti nadšené, díky tomu budou spokojení i rodiče, a i učitelé si to užijí.

Na podzim se na Chodově otevřel první značkový obchod Lego, čím se liší od běžného hračkářství?

Máme tu unikátní prvky, které nikde jinde nenajdete. Například u pokladny dostanete pas, do nějž můžete sbírat razítka z Lego obchodů po celém světě, potom dostanete unikátní stavebnici. Také si tu můžete postavit a koupit vlastní originální minifigurku - vyberete si vlastní hlavičku, vlastní kalhoty, vlastní tělíčko...

A hlavně svatý Václav. To je naše pýcha postavená z 269 tisíc kostiček, českýma rukama v Kladně. Třinácti českým designérům to dalo asi 800 hodin práce, vymysleli celý ten komplex - není to jen sv. Václav, ale také známky z celé České republiky: Kutná Hora, Brno, Loket a mnoho dalších…

Lego se ve jménu neutrality obyčejně vyhýbá čemukoliv náboženskému, oficiální stavebnici kostela neuvidíme, svatý Václav nebyl problém?

Oficiálně mu říkáme rytíř na koni, ale všichni vědí, že je to on. Moc se nám líbilo takové to „potkáme se u koně“ a chtěli jsme, aby tady vzniklo místo pro potkávání se.