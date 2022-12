Čekárny se plní: Češi mají slabou imunitu, viry jsou agresivnější, říkají praktici

Česko je na hranici epidemie akutních infekcí dýchacích cest, v mezitýdenním srovnání se nemocnost zvýšila o pětinu a lékaři se častěji setkávají i s chřipkou. Na začátku týdne to uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Mezi akutní respirační infekce lékaři počítají chřipku, RS viry (RSV) a další infekce. Blesk Zprávy oslovily praktické lékaře, kteří potvrdili, že počty pacientů v jejich ordinacích raketově rostou. Covid-19 tvoří ovšem zlomek nemocných. Zatímco před lety virózy lidé vyleželi maximálně po pěti dnech, nyní to trvá i dva týdny. Podle praktiků za to mohou agresivnější viry i nízká imunita Čechů po pandemii.

Českem se rychle šíří vlna respiračních onemocnění. Počty nemocných za poslední týden vzrostly až o desítky procent a část krajů už překročila hranici epidemie. Kromě chřipky se šíří rovněž RS viry, které také způsobují infekce dýchacích cest. Vyplývá to z údajů krajských hygienických stanic (KHS). Podle některých z nich se respirační nemoci nyní šíří rychleji, než tomu bylo před pandemií covidu-19.

Mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová na začátku tohoto týdne uvedla, že je Česko na hranici epidemie akutních infekcí dýchacích cest. V mezitýdenním srovnání se nemocnost k pondělku zvýšila o pětinu a lékaři se častěji setkávají i s chřipkou, řekla ČTK.

Lékařka: Vzestup infektů je raketový

A vysoká čísla nemocných potvrzují i praktici, které Blesk Zprávy oslovily. „V naší ordinaci testujeme poměrně hodně, týdně posíláme cca 5 vzorků do SZÚ právě kvůli surveillance a minulý týden se nám vrátily z 5 vzorků 3 viry chřipkového typu A, jeden covid a u jednoho nevyšlo nic. Celkem jsme za poslední 4 dny zachytili 2 případy covidu-19, denně vyšetřujeme cca 15 osob s příznaky infekce fyzicky, v pondělky o něco více, a zhruba se stejným počtem osob konzultujeme stav na dálku,“ řekla Blesk Zprávám MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka z Prahy.

„Respirační infekty nyní narostly extrémně, ve srovnání s loňským rokem je jich určitě víc a nárůst je raketový. Jsem přesvědčená, že už brzy vypukne chřipková epidemie,“ dodala.

Mezi akutní respirační infekce lékaři počítají chřipku, RS viry (RSV) a další infekce.

„U chřipky vídáme bolesti svalů a kloubů, často vysoké horečky, kašel, někdy nevolnost i průjem, RS virus pak častěji způsobuje bronchitidu,“ říká k tomu lékařka. Naopak covid-19 se vyskytuje u pacientů málo.

Viry jsou agresivnější, lidé mají slabší imunitu

„Nemocných přibývá strašně rychle, se respiračními chrobami je jich teď opravdu velké množství. Covid-19 vídáme velmi vzácně, rozhodně nijak nepřevládá,“ potvrzuje MUDr. David Halata, praktický lékař z obce Hošťálková a dodává, že mezi lidmi převládají těžké virózy.

„Lidé mají 39 stupňů horečky a jsou neuvěřitelně schvácení, unavení, bolí je celé tělo a hlava. Málokdo se s tím dokáže srovnat během těch 3-5 dnů, jak jsme byli zvyklí u viróz dříve v posledních letech. Teď opravdu virové infekce jsou na týden až dva, než se ti lidé dokážou vrátit do práce,“ popisuje Halata. Podle testů zachytává mezi svými pacienty chřipku typu A i B a RS virové infekce.

Podle praktika se populace kvůli covidu-19 s virovými infekcemi potkávala méně a to ovlivnilo náš imunitní systém, který není tak aktivovaný, jak jsme byli zvyklí dříve. Navíc se o své hlásí i viry, které byly covidem-19 vytlačené.

„V přirozeném výběru virových infekcí začínají převládat težší a agresivnější kmeny – aby se viróza vůbec byla schopná uplatnit a přežila. Tohle se teď asi potkává a můžeme vidět, že ty průběhy jsou opravdu těžší,“ dodává MUDr. Halata.

Ideální místo na šíření? Vánoční večírek

MUDr. Irena Moravíková, praktická lékařka z České Lípy říká, že se toto období nijak nelíší od sezonních epidemií před pandemií covidu-19.

„V posledních dvou týdnech jsem zaznamenala opravdu velký počet pacientů s respiračními onemocněními. Z testů víme, že nákazy nejsou bakteriálního, ale virového původu. Od kolegů mám informace, že mají spíše záchyt chřipek. Z hlediska léčby se ale postup mezi chřipkou, covidem či jinou virózou příliš neliší. Samozřejmě pokud se bavíme o mladých a jinak zdravých jedincích,“ uvádí lékařka.

Právě mladší lidé podle ní tvoří většinu pacientů s respiračními příznaky „Nakazili se nejčastěji ve škole, v práci nebo na vánočních večírcích, které jsou ideálním podhoubím pro šíření těchto nemocí,“ doplňuje MUDr. Moravíková.

MUDr. Jiří Bartoš, praktický lékař z Moravské Nové Vsi uvedl, že u svých pacientů dělá antigenní testy, z nichž je z hruba jeden z dvaceti pozitivní na covid-19.

Zůstaňte s viry v posteli

„Zima a vlhké počasí je živná půda pro to, aby se viry šířily populací. Od poloviny prosince do února asi lze klasicky očekávat zvýšení počtu nemocných. Nejsou to vážné nemoci. Podle obecných doporučení by měl člověk s respiračním onemocněním zůstat doma na lůžku a až v případě neustupujících obtíží by měl navštívit lékaře. Samozřejmě pokud není jinak nemocný, nedusí se a nemá horečky,“ radí praktik.

Návrat roušek?

MUDr. Cyril Mucha z Prahy na dotaz, zda by se v této situaci mělo uvažovat o návratu roušek, odpovídá: „Ano, ale ne direktivně. Každý inteligentní člověk, který je nachlazený, tak by si měl dávat pozor, aby nenakazil ostatní a měl by si roušku vzít. Naopak člověk, který má slabší imunitu a jede MHD, nebo jde do čekárny k lékaři a chce se chránit, tak by bylo také adekvátní si roušku vzít.“