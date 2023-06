Voda jako tichý zabiják: Stelu (†4) vytáhli z Ondavy po několika dnech mrtvou!

Jedním z nejznámějších případů zmizení dětí je i případ tehdy osmiletého Honzíka Štefuci. Ten zmizel 20. března 2005 v Jirkově na Chomutovsku. Podle tehdejších vyšetřovacích verzí zřejmě spadl do rozvodněného Podkrušnohorského přivaděče.

Honzíkovi nemohl pomoci ani jeho, tehdy 11letý, kamarád Jirka V. Krátce po incidentu byl v šoku. „Házeli jsme do vody krabice. Honza uklouzl. Podával jsem mu ruku. Stáhl mě do vody,“ řekl tehdy s pláčem chlapec pro Blesk. „Fakt za to nemůžu, že mi uplaval,“ plakal v náručí matky.

Proud ho strhl a odnesl asi o kilometr dál, kde ho z vody vytáhli kolemjdoucí. Honzík ale zmizel a už nikdo neviděl. Za jeho zmizením pravděpodobně stojí silné jarní podvodně z roku 2005. Pátrání po něm v policejní databázi stále pokračuje.