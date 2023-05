Před 80 lety přišel do Osvětimi „anděl smrti“: Šílenec Mengele zbožňoval pokusy na dvojčatech, na hrůzy vzpomínali i Češi!

Dvanáctiletá Gita ještě před transportem do Terezína (1941) | Paměť Národa - Archiv pamětnice

Další z přeživších byla i Češka Brigita Bakovská (rozená Steinová). Ta v roce 1938 musela s rodinou uprchnout před nacisty z Karlových Varů a usídlili se v Praze. Odtud však byla rodina deportována koncentračního tábora v Terezíně a následně do obávané Osvětimi.

Na to, jak na ní doktor, který ji poslal na smrt, si pamatovala paní Bakovská i po desítkách let. „Byl to fešák, to si pamatuji dodnes. Ale nebyl to člověk. Dělal si z lidí pokusné králíky. Kamarád, který byl z dvojčat, mi vykládal, co s nimi Mengele dělal. To bylo strašné, “ popsala před časem přeživší.

Brigita (vlevo) se sestrou Dorou, Praha (2014). | Paměť Národa - Archiv pamětnice

Nacistický doktor paní Bakovskou poslal na smrt. Naštěstí ale zasáhl osud a paní Bakovská přežila. „V té době jsem měla hrozně oteklé nohy, a tak jsem výběrem neprošla. Ale jedna kamarádka, nevím, jak se jí to podařilo, mě táhla zpět, že to zkusíme znovu. Dala nohy nějak mezi moje a Mengele koukal jenom na ni. Byla velice krásná. A tak jsem prošla mezi zdravé,“ zavzpomínala přeživší ve své knize Ukradené sny, kde detailně popsala zlomové okamžiky svého života.

Paní Bakovská zemřela ve věku 90 let v Bohumíně.