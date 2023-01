Sportovní funkcionář Dědeček zabil na zastávce pět studentů: Snaží se dostat z vazby na svobodu!

Dědeček se údajně řítil až 130 km/h a v krvi měl víc než dvě promile alkoholu. V obrovské rychlosti vletěl autem na zastávku, kde zrovna čekali lidé na spoj. Většinou se jednalo o studenty, kteří čekali na autobus, který by je zavezl k univerzitním kolejím. Při nehodě zemřelo pět mladých studentů a další utrpěli zranění.

Soud tehdy poslal Dědečka do vazby, kde zůstal několik týdnů. Ovšem podle informací slovenského deníku Nový Čas nyní požádal o propuštění. V případu stále probíhají výslechy svědků a zpracovávají se znalecké posudky. Nicméně podle právníků má šanci na to, aby se dostal z vazby ven.

„Odvolací soud rozhodl o vazbě v říjnu nejednotně v poměru 2:1 v neprospěch obviněného. Pokud byl v mezičase vyhotoven znalecký posudek, který by naboural argumentaci soudu, mohl by tento vést k jiným úsudkům o osobě obviněného a pomyslné misky vah by se mohly velmi lehko naklonit na opačnou stranu,“ uvedl právník Juraj Bizoň pro výše zmíněný deník.

„V jeho prospěch by mohlo zapůsobit jedině to, pokud by soud rozhodující o propuštění z vazby zhodnotil aktuální stav tak, že víc u obviněného nepřetrvávají důvody vazby,“ uvedl advokát Róbert Bános.

„Důvodná obava, že obviněný bude pokračovat v trestné činnosti, musí vyplývat z konkrétních skutečností, avšak nevyžaduje se úplná jistota,“ uzavřel. O osudu Dědečka bude rozhodovat Okresní soud v Bratislavě I. v příštím týdnu.