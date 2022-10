Broňa (†21) a Marek (†20) zemřeli při tragédii v Bratislavě: Rodiny je pohřbily jako snoubence!

Zamilovaný pár přicestoval do Bratislavy vlakem. Po jedenácté hodině v neděli 2. října čekali Broňa a Marek na autobusové zastávce Zochova. Autobus je měl dovézt ke kolejím, kde měli bydlet společně. Ve chvíli, kdy ale partneři čekali na svůj spoj, se k zastávce přiřítil Dušan Dědeček, který v té době zastával vysoký post sportovního funkcionáře, a napálil do ní. Zabil pět lidí včetně Broni a Marka. Marek byl na místě mrtvý. Broňu ještě převezli do nemocnice v kritickém stavu, ale zraněním nakonec podlehla.

Rodiny se rozhodly, že pár pohřbí jako snoubence. Broňu pochovali ve svatebních šatech a Marka v obleku. Ačkoliv je nepohřbili společně, smuteční obřady se konaly ve stejný čas. V Poprade v sobotu 8. října v 13 hodin odpoledne začal obřad za Broňu. Ve stejný čas začalo poslední rozloučení v obci Ždiar za Marka. Zádušní mše za Broňu se odehrála v místním kostele a zúčastnily se jí desítky lidí. Někteří se ani dovnitř nevešli. Smuteční hosté proto zůstali stát před kostelem, aby uctili památku zesnulé studentky. „Přišli jsme prosit za Boží lásku. Bůh je milosrdný. Milosrdenství je těžší jak spravedlnost,“ zahájil podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň kněz zádušní mši. Následoval obřad ve smuteční síni, kde zazněla píseň od Freddieho Mercuryho, jíž Broňa milovala.

Před smuteční hosty předstoupila žena, která promluvila jménem rodičů Broni. „Se svou láskou, výjimečným chlapcem Markem se poznali na vysoké škole,“ uvedla s tím, že oba dva měli sen, že budou trénovat malé děti. Zároveň dodala, že Broňa neměla ráda nespravedlnost a odsuzování. „Je velmi těžké vyjádřit všechny pocity slovy. Ona byla nejlepší kamarádkou,“ uvedla její kamarádka Katka. „Milá Broňo, bolestně se nás dotkla zpráva o tvém odchodu,“ uvedla její trenérka Terézie. Obřad zakončila píseň Hallelujah a následně se vydali smuteční hosté v průvodu za autem na hřbitov. Podle výše zmíněného deníku Markovo tělo převezli ve čtvrtek do Popradu, kde se sešly obě dvě rodiny u rakví svých dětí a společně se s nimi v soukromí rozloučily. Kněz zároveň odsloužil mši za jejich zasnoubení.