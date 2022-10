Sportovní funkcionář, který opilý zabil 5 mladých lidí, poprvé promluvil: Prosím o odpuštění!

Až doživotí ve vězení hrozí Dušanu Dědečkovi, který o víkendu způsobil obrovskou tragédii. V opilosti vletěl do autobusové zastávky Zochova v Bratislavě. Nehodu nepřežilo pět studentů, kteří čekali na autobus. Prokuratura žádala, aby byl Dědeček stíhán ve vazbě. Nicméně soud ve čtvrtek 6. října rozhodl, že není důvod, aby byl vzat do vazby a je tak stíhán na svobodě.

Dědeček již dřív projevil lítost a znovu ji vyjádřil i v rozhovoru pro TV JOJ. „Není to vůbec jednoduché. To všechno, co jsme všichni zažili, co jsem zažil já. Bohužel, pořád je to pro mě sen, který se nedá vrátit zpět, který se nedá vypnout. Neustále mi probíhá hlavou a strašně mě to mrzí, co jsem udělal,“ uvedl ve svém prvním rozhovoru.

Nadále uvedl, že ho všechny zmařené životy mrzí. „Nevím, jak bych vyjádřil lítost nad tím vším a i když to rodiče asi nepřijmou, chci je prosit o smíření, o lítost a o odpuštění. Já jsem člověk, který nic takového nechtěl udělat. Nikdy jsem nechtěl, aby se něco takového někomu stalo,“ uvedl dále.

Zároveň popřel, že by se choval agresivně. „Byli tam lidé, kteří mě přímo napadli. Nepamatuji si, že bych na někoho křičel, nebo že bych byl agresivní. Věděl jsem, co jsem udělal,“ dodal s tím, že je připravený nést svou vinu. „Jediným šmahem ruky jsem smazal všechno dobré, co jsem udělal a ztratil jsem to. Už asi nikdy nebudu ten, kým jsem byl,“ řekl.