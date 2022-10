Pohřeb Natálie (†19) po tragédii v Bratislavě: Maminku museli z kostela vynést!

Za zesnulou studentku Natálii H. se konala zádušní mše v Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Z kostela se smuteční hosté přesunuli do obřadní síně. Maminku Natálky museli při cestě z kostela podpírat. Posledního rozloučení se zesnulou studentku se zúčastnilo až pět set smutečních hostů. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň kromě jejích blízkých na ni zavzpomínali spolužáci, přátelé, a dokonce i představitel Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který uvedl, že Natálka byla nadějná budoucí právnička.

Rodina při posledním rozloučení splnila tragicky zesnulé devatenáctileté dívce poslední přání. „Dozvěděli jsme se, že Natálčino přání bylo, aby na pohřbu každý řekl něco pěkného, co si například o ní pamatuje. Kdo bude chtít a cítit se na to, může klidně pár slov říci. Děkujeme,“ napsala rodina na sociální síti.

„Natálie byla výjimečně hluboká duše v mladém těle,“ zavzpomínal na Natálku jeden ze smutečních hostů. Během obřadu promluvilo i několik spolužaček. „Natálko, vrať se,“ uvedla její kamarádka Viktorie s tím, že na zastávce smrti, kde kromě Natálky přišli o život další čtyři studenti, měla čekat na svou kamarádku. Ovšem Natálie ji nakonec přemluvila, aby zůstala doma. Na posledním rozloučení zazněly smutné písně. Rakev zaplavily květiny a věnce a nechyběla ani Natálčina fotografie. Z obřadní síně se hosté přesunuli na hřbitov.

Studentka právnické fakulty zemřela v neděli 2. října na zástavce Zochova v Bratislavě, když čekala na autobusový spoj. Po desáté hodině večer se k zastávce přiřítilo auto značky Škoda Superb a vletělo do ní. Auto řídil Dušan Dědeček, který byl v době nehody opilý. Dědečka obvinili z trestného činu všeobecného ohrožení a hrozí mu 20 až 25 let či doživotí. Prokurátor podal návrh na jeho vzetí do vazby, nicméně soud ve čtvrtek 6. října rozhodl, že bude stíhán na svobodě.