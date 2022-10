Záchranář Dominik popsal první minuty hrůzy z nehody v Bratislavě: Výkřiky a chrčení i poslední vydechnutí oběti!

V neděli večer došlo v centru Bratislavy k velkému neštěstí. Na zastávku Zochova vjel opilý vysoce postavený sportovní funkcionář Dušan Dědeček a srazil skupinku lidí, jež čekala na autobus. Srážku nepřežilo pět mladých studentů, kteří chtěli odjet na univerzitní koleje. Další zranění i nadále zůstávají v nemocnici. Osmatřicetiletý dobrovolný záchranář popsal, jak to bezprostředně po tragédii na místě vypadalo.

Když se dobrovolný záchranář z Bratislavy Dominik (38) dozvěděl o tom, co se v neděli večer stalo na bratislavské autobusové zastávce Zochova, vyrazil okamžitě na místo. To, co na místě uviděl, ho bude ve snech trápit asi hodně dlouho.

Po příjezdu uviděl ohromnou krvavou spoušť, kterou po sobě bezohledný řidič zanechal. Slovenskému deníku Nový Čas záchranář popsal, že jakmile dorazil na zastávku, začal okamžitě pomáhat těm, co to nejvíce potřebovali.

Jednu z obětí viděl vydechnout naposledy

„Nadzvedávali jsme auto, abychom ty lidi zpod něj vytáhli. Jedno děvče už jen chrčelo, ale stále žilo. Později jsem se dozvěděl, že zemřela,“ sdělil emotivní zážitek Dominik. Na místě nehody bylo ale obětí a zraněných mnohem více.

„Další dívku to auto přitisklo ke stromu tak, že neměla žádnou šanci. Už jsem jen viděl a slyšel, jak vydechla naposledy,“ vyprávěl o hrůze záchranář. Těžko se Dominikovi hledala slova, aby popsal, jak to na místě probíhalo dále. Bylo tam podle něj najednou takové ticho, že měl dojem, jako kdyby se všechno zastavilo.

Arogantní chování řidiče ho zaskočilo

„Slyšel jsem výkřiky, chrčení, pláč a strašnou beznaděj zraněných lidí. Na místě byla atmosféra, která trhala srdce. Ten pach krve byl strašný. Viděl jsem, jak mají lidé otevřené zlomeniny, trčely jim kosti. A viděl jsem na zemi utrženou nohu. Nevěděl jsem ani, komu patřila,“ popisoval zničený záchranář.

I když celý výjev na místě nehody Dominika ničil, bylo ještě něco, co ho šokovalo mnohem více, a sice arogantní chování opilého řidiče Dušana Dědečka. Ten prý křičel na hasiče, kteří ho chtěli dostat z vozu, a dožadoval se ihned toho, že si musí zavolat. „On měl ruce zamotané v airbagu a hasiči mu pomáhali. Ale ošklivě a vulgárně na ně vykřikoval. ,Počkejte, vždyť já vám všem ukážu, vždyť vy uvidíte, kdo já jsem.‘ To bylo hrozné, choval se úplně nepřijatelně,“ zavzpomínal na chování pachatele záchranář.

Pachateli hrozí doživotí

Na místě nehody se podle policie v době tragédie nacházelo asi 40 osob. Na místě zemřeli čtyři lidé, pátá osoba podlehla zraněním v nemocnici. Oběťmi byli studenti dvou bratislavských univerzit. Slovenská policie v úterý oznámila, že vysoce postaveného sportovního funkcionáře Dušana Dědečka, který nehodu v opilosti zavinil, obvinila z obecného ohrožení. Hrozí mu až doživotí.