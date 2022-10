Krásná Broňa (†21) zemřela na zastávce v Bratislavě: Dojemný vzkaz kamarádky ze SuperStar!

Broňa a Marek stáli na zastávce Zochova v Bratislavě, drželi se za ruce a čekali na spoj, který by je zavezl k jejich koleji. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň spolu dvojice zrovna začala chodit. Jejich lásku ale ukončila tragická nehoda. V neděli krátce po desáté hodině se k zastávce přiřítilo auto, jenž řídil Dušan Dědeček. Byl opilý. Vozidlo vjelo na zastávku a při nehodě zemřelo pět lidí. Nepřežil ani mladý zamilovaný pár. „Oni byli tak chytří, tak výjimeční. Byli pro sebe stvořeni, tak moc se milovali,“ sdělila slovenskému deníku Nový Čas zdrcená Sandra, sestra zesnulé Broni.

Smrt milované sestry, která pro ni byla vším, ji velmi zasáhla a netuší, jak teď bude bez Broni žít. „Moje máma volala v neděli večer Broňce, jestli jsou v pořádku a zda přišli na kolej. Bohužel volala marně, nikdo jí to nezvedal. Potom se dívala na internet, a přečetla si, co se stalo. To už věděla, že je něco špatně. Tušila, že sestra byla na té zastávce," sdělila Novému Času Sandra. Rodina se za Broňou ihned vydala do nemocnice. Tam však dívka po pár hodinách vydechla naposledy. Její milý Marek zemřel bohužel na místě nehody.

Milovali sport

Kromě toho, že oba dva studovali na univerzitě, milovali i sport. Marek byl v druhém ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Komenského. Miloval fotbal a byl brankářem. Na vášnivého fotbalistu zavzpomínali jeho spoluhráči z FK Vysoké Tatry. Někteří byli zprávou o smrti kamaráda natolik otřeseni, že nemohli v pondělí jít ani do školy či do práce. „Když mi v pondělí ráno zavolal otec Marka a řekl, co se stalo, zůstal jsem otřesený a nevěřil jsem, že tato hrozná zpráva může být pravdivá,“ uvedl manažer klubu Milan Šefc pro výše zmíněný deník. „Marek byl náš brankář, právě teď v neděli jsem ho po zápase vezl do Popradu k vlaku,“ dodal.

Dojemný vzkaz

Broňa byla nadějná gymnastka. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu jako Marek a zároveň i Přírodovědeckou fakultu. Jak uvádí deník Topky, Broňa byla spolužačkou finalistky SuperStar Miriam Jarošové. Chodily spolu na střední školu pedagogickou. Dvojici pojilo přátelství, a tak Miriam na tragicky zesnulou kamarádku zavzpomínala v dojemném vzkazu. „Zlatíčko moje. Stále tomu nedokážu uvěřit. Slibuji ti, že budeš mít zvláštní místo v mém srdíčku. Dávej na nás tam nahoře pozor. Moc, moc tě miluju a toto mě bude bolet ještě strašně dlouho. Taktéž slibuji, že se budu stále věnovat hudbě, jak jsi i chtěla,“ napsala Miriam.