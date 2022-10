Oběti tragické nehody v Bratislavě: Na zastávce zemřel Marek (†20) a studentka Broňa (†21). Tvořili zamilovaný pár

Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň byl viník nehody zadržený a v krvi měl 1,6 promile. K službu konajícím policistům a zdravotníkům se měl chovat agresivně. Tragédii, která se stala pár desítek minut po desáté hodině večerní, zachytily bezpečnostní kamery. Opilý řidič vjel na zastávku, kde čekala skupinka lidí na svůj autobusový spoj. Ve videu je vidět, jak ze zastávky odjíždí autobus a následně se k ní blíží osobní auto. Vozidlo nijak nezpomaluje a najednou jsou vidět jiskry zpod kol a slyšet náraz. Někteří lidí uskakují do bezpečí, ale další se zachránit nestihnou. Podle informací Plus Jeden Deň byl řidičem generální sekretář Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček. V autě s ním měl být i jeho syn Lukáš, který byl taktéž opilý.

Video Záběry z nehody v Bratislavě - Video se připravuje ...