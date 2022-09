Při strašlivé nehodě zemřel policista a tatínek Pavol (†39): V protisměru ho smetl náklaďák

Jak uvedli slovenští policisté, šlo o naprosto zbytečnou nehodu. Řidička jednoho z vozů začala brzdit, čehož si všiml i za ní jedoucí Pavol. I on začal ihned zpomalovat. Za ním jedoucí řidič už ale včas nezareagoval, do Pavola vrazil a tím ho odrazil do protisměru. V tu chvíli jel bohužel proti nákladní automobil, který otce dvou malých dětí smetl.

„Devětatřicetiletý policista i přes poskytnutí první pomoci svým zraněním na místě podlehl,“ potvrdili strážci zákona smutnou zprávu. Manželka nebohého Pavola na svého muže vzpomíná s láskou. „Byl to velmi dobrý a obětavý manžel, každému pomohl, i o půlnoci,“ sdělila deníku Plus Jeden Deň. Situace je o to tragičtější, že dva dny před tragédií oslavili výročí třinácti let od svatby.

„Nechce se mi tomu vůbec uvěřit. Zbývaly mu dva roky do policejního důchodu. Vždycky jezdil opatrně, byl to velmi dobrý řidič,“ pokračovala jeho žena se slzami v očích. Krátce před nehodou se měl sejít se svým synem. „Telefonoval mi, že jede domů, měl ještě jet pro syna. Potom nám už nezvedal telefon,“ dodala s tím, že tragickou zprávu jí sdělili jeho kolegové z Komárna, kde pracoval u dopravní policie.