Proč táta zastřelil dvě dcery a ženu? Psycholožka: Nebyl schopen přijmout bezmoc

Rodina žila v novostavbě rodinného domku v Měšicích za Prahou, podle sousedů jezdili na dovolené a užívali si života. Oba manželé se o své dcerky starali. Co se v hlavě chlapa, jenž měl mít vystudovanou policejní akademii, a zřejmě i proto doma legálně drženou zbraň, mohlo odehrávat?

Zvlášť když má dvě holčičky, které své tatínky vidí jako hrdiny, silné ochránce a bezmezně je milují? Psycholožka Radana Rovena Štěpánková popisuje, že se i takovouto nepochopitelnou agresí mohou projevovat lidé s potřebou moci a nadvlády.

„Člověk, který se neumí vyrovnat s tím, že věci jsou jinak, než on by si přál, není schopen přijmout svoji bezmoc. Raději prokáže svoji moc brutálními činy. Ta jeho touha je silnější než láska k životu,“ vysvětluje Štěpánková.

Mapují život

Kriminalisté nyní střípek po střípku jako mozaiku skládají poslední dny, hodiny a minuty mladé rodiny. Snaží se přijít na to, co přesně se před brutálním činem v domě odehrálo. Zajímají je mobily se zprávami a telefonáty, e-maily, svědectví příbuzných či kamarádů. „Otec rodiny postupně zastřelil dvě nezletilé děti, manželku a následně svou legálně drženou zbraň obrátil proti sobě. Podle prvotních šetření byly motivem vraždy partnerské neshody,“ řekla bez dalších podrobností policistka Barbora Schneeweissová.

Policii zavolali sousedé

Mrtvá těla objevili policisté po zavolání sousedů. Jeden z nich s rodinou mluvil naposledy v neděli, pak už nebyli vidět. Přitom jedno z aut měli zaparkované před domem a druhé pod přístřeškem. Tudíž to budilo dojem, že by měli být doma. V pondělí po obědě proto vytočili tísňovou linku 158 a sdělili operátorům, že podle nich něco není v pořádku. „Přijali jsme oznámení týkající se obavy o život rodiny,“ potvrdila Barbora Schneeweissová. Na místo dorazila hlídka, jež o pomoc s otevřením dveří požádala hasiče. „Po násilném vstupu do rodinného domu byly na místě nalezeny čtyři osoby bez známek života,“ řekla policistka.

Otec byl zakřiknutý?

Na dvoře u domu je vidět několik hraček včetně dětské kuchyňky. Hovořit o tragédii se nikomu z místních nechce. „Moc jsem je neznala, jen z vidění,“ popsala jedna ze sousedek CNN Prima News. Jiný ze sousedů prozradil, že otec se mu zdál v poslední době zakřiknutý.