Podcast: Kvůli dluhům zabil holčičku i těhotnou ženu. Podlému Vacíkovi dokázali »jen« 4 vraždy

Po základní škole se průměrně až nadprůměrně inteligentní Bohumil Vacík vyučil opravářem zemědělských strojů. Traktory ale po škole neseřizoval. V roce 1973 totiž nastoupil ke Sboru národní bezpečnosti, u níž vydržel pouze rok. Vážně se totiž zranil a téměř rok setrval v pracovní neschopnosti. Poté Vacík pracoval na oddělení pasů a víz, ale již tady začal jeho problém s dluhy, protože si půjčoval peníze od svých kolegů a nevracel je. Kvůli tomu policejní sbor opustil a pracoval jako zámečník.

Od roku 1990 byl v invalidním důchodu, ale stále se pokoušel si vlastním podnikáním přivydělávat. Před ostatními lidmi se snažil vypadat a vystupovat jako bohatý byznysmen, ale ve skutečnosti se propadal jen hlouběji a hlouběji do dluhové pasti.

Podivné přání

K první vraždě došlo 19. prosince 1994 v areálu Pozemních staveb v Sokolově, kam Vacík vyrazil za svým kamarádem Janem(54). Ke svému známému měl neobvyklou prosbu. Chtěl, aby mu strážný půjčil na 2 hodiny zbraň a výměnou mu nabízel 10 tisíc korun. Jan však nabídku odmítl, a tak se jí Bohumil Vacík zmocnil násilím a kamaráda dvěma výstřely usmrtil.

Dalšími na jeho mušce se stali vietnamský obchodník Tien Minn Too a jeho rodina, kterou často navštěvoval. Ještě v prosince 1994 byl u nich doma v masce Mikuláše a láskyplně hladil po hlavě Tienovu 6 letou dceru. Dne 11. ledna za nimi Vacík opět přijel do Chodova na Sokolovsku. Too se ho zeptal, jestli mu přivezl vypůjčené peníze. Vacík místo nich vytáhl z tašky zbraň. Tien Minn Too se domníval, že se jedná o žert a smál se. To ale Vacíka rozzuřilo a zastřelil jej.

Nikoho neušetřil

Do kuchyně následně vběhla 6letá Oldřiška, která spatřila hrůznou scénu a chtěla o ní říct mamince. Tomu Vacík chtěl zabránit, a proto nebohou dívku také zastřelil. Neušetřil ani Jindřišku v 9. měsíci těhotenství, která se nečekaně vrátila domů. Jediný, kdo děsivý masakr přežil, byla 10letá dcera, která nebyla doma.

Těla byla nalezená o tři dny později a vraha policisté dopadli v únoru 1995. Ke čtyřem vraždám se přiznal, ale jednu mu policisté pro nedostatek důkazů nedokázali. Krajský soud v Plzni ho v srpnu 1996 odsoudil na doživotí. Je však možné, že se Vacík nachází na svobodě.

Detaily Vacíkova vražedného běsnění a jak je možné, že se Bohumil Vacík dnes již nejspíše nachází na svobodě se dozvíte v nové epizodě Insta Crime Podcastu. Ten si pro vás připravil Blesk ve spolupráci s Insta Crime Blogem.