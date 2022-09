Krutá vražda na Zlínsku: Stařenku (†89) zabil příbuzný?!

Skutku pravděpodobně předcházely rodinné neshody, řekla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

„Na místě jsou krajští kriminalisté, rovněž soudní lékař. Byla nařízena soudní pitva, která určí přesnou příčinu smrti,“ uvedla Kyšnerová. Událost se stala v menším bytovém domě, oznámena byla podle Kyšnerové ve čtvrtek.

Ve Zlínském kraji se letos staly také vícenásobné vraždy. Na začátku září v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti. Poté zbraň obrátil proti sobě. Muž pracoval jako strážník, žena byla policistka.

V obci Loučka na Vsetínsku koncem dubna podle policie jednatřicetiletý muž v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté nožem pořezal i sebe a na závěr způsobil výbuch domu. V červnu byl muž obviněn z vraždy a poslán do vazby.

V červnu v Holešově na Kroměřížsku třicetiletý cizinec bodl nožem stejně starého známého, taktéž cizince. Napadený muž útok nepřežil. Muž na spolupracovníka zaútočil poté, co zjistil, že má poměr s jeho přítelkyní. K činu se doznal, soud mu v září uložil 12 let vězení.