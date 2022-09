Hledaný Martin R. měl znásilnit dvě děti: Policie potvrdila, že nalezená mrtvola patří jemu! Spáchal sebevraždu

Mrtvým mužem, kterého policie nalezla na konci srpna v lese na Rychnovsku, byl hledaný čtyřicetiletý Martin R. Měl mít na svědomí loupež, znásilnění, nedovolené ozbrojování a omezování osobní svobody. Činů se podle policie dopustil dvakrát, a to pod pohrůžkou použití nelegálně držené střelné zbraně na třech mladistvých osobách.

Muž se sám zastřelil. Jeho totožnost nyní potvrdili znalci, sdělila to mluvčí policie Iva Kormošová.

První čin muž podle policie spáchal v polovině srpna v Deštném v Orlických horách, druhý o několik dní později u Třebechovic v okrese Hradec Králové. „Jelikož v případech figurují mladistvé osoby, nebudeme k jednotlivým skutkům poskytovat bližší informace,“ uvedla mluvčí.

Policie po muži na konci srpna zorganizovala rozsáhlé pátrání. Nalezla jej mrtvého 29. srpna večer v lese mezi Deštným v Orlických horách a Dobrým na Rychnovsku. Již před měsícem policie předpokládala, že jde o hledaného muže. S definitivním potvrzením jeho totožnosti čekala na výsledky znaleckých zkoumání.

Policie oba případy podle mluvčí v nejbližších dnech odloží, protože nelze stíhat osobu zemřelou. Pokud by muž zůstal naživu, hrozilo by mu až deset let vězení.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.