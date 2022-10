Další řidič vpálil do zastávky! K šokující nehodě došlo jen pár hodin po tragédii v Bratislavě

Bratislavu šokovala nehoda, která se odehrála v neděli v pozdních večerních hodinách na tamní autobusové zastávce. Při tragédii, kdy auto vpálilo do zastávky plné lidí, zemřelo pět lidí. Ovšem jen pár hodin po tragédii se podobná nehoda odehrávala v obci Hrkovce!

Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň tam v pondělí havaroval polský řidič poté, co usnul za volantem. Auto značky Mazda vjelo na zastávku. Řidič údajně nejdřív vjel do protisměru a pak skončil na zastávce, kde naštěstí nikdo v tu chvíli nečekal na svůj spoj. Nehoda se tak jako zázrakem obešla bez zranění. Případem se zabývá policie.