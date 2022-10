Opilý sportovní funkcionář zabil na zastávce pět lidí: Překvapivý verdikt soudu!

Sportovní funkcionář Dušan Dědeček zabil v neděli 2. října na autobusové zastávce v Bratislavě pět mladých lidí. Za čin, který spáchal v opilosti, mu hrozí doživotí. Prokurátor podal návrh na vazební stíhání. Soud ve čtvrtek 6. října však rozhodl, že Dědeček do vazby nepůjde!

Okresní soud v Bratislavě I měl rozhodnout, zdali vyhoví návrhu krajského prokurátora. Návrh na vazební stíhání vysoce postaveného sportovního funkcionáře Dědečka byl podán v úterý 4. října krátce před desátou hodinou večerní. „Byl podaný návrh na vzetí obviněného do vazby z útěkového a preventivního důvodu,“ uvedl prokurátor a mluvčí krajské prokuratury Juraj Chylo pro noviny.sk.

O vazbě nakonec rozhodoval soud ve čtvrtek 6. října. Soudní stání začalo ve čtyři hodiny odpoledne a trvalo několik hodin. Soud nakonec vynesl překvapivý rozsudek. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň, Okresní soud Bratislava I rozhodl, že Dědeček do vazby nepůjde! Bude stíhán na svobodě.

Soudní jednání doprovázela bezpečnostní opatření. Podle výše zmíněného deníku byla ulice Šoltésova v Bratislavě zcela uzavřena v době soudu a Dušana Dědečka k jednání do Justičního paláce přivezli ozbrojení policisté v kuklách. Dědeček měl na sobě neprůstřelnou vestu a pouta. U soudu promluvil obhájce Dědečka Jiří Kučera a ve svém projevu tvrdil, že člen hasičského záchranného sboru vypověděl, že se muž při zatýkání nechoval agresivně. V minulosti uvádely různé zdroje přesný opak.

Dále podle slovenského deníku Nový Čas dodal, že svého činu lituje a je připravený se omluvit rodinám obětí. Před soudem došlo kolem půl šesté odpoledne k autonehodě. Srazila se tam dvě osobní auta a na místě zasahovala policie.

Rezignace

Dědeček, který v neděli 2. října v opilosti vletěl autem na autobusovou zastávku a zabil pět lidí, čelí obvinění z trestního činu všeobecného ohrožení. Hrozí mu 20 až 25 let za mřížemi či doživotí. Dědeček působil jako generální sekretář Deaflympijkého výboru Slovenska, ale ve středu 5. října ze své funkce rezignoval.

„Vím, že toto moje selhání se nedá nijak napravit, ale navzdory tomu chci uvést, že mě to hluboko a nesmírně mrzí a to i ve vztahu vůči vám – mým kolegům a tomu, co jsme společně budovali. Proto jsem se rozhodl odstoupit z postu generálního sekretáře,“ uvedl podle výše zmíněného serveru Dědeček.

Slova lítosti

„Svojí hloupostí a nezodpovědností jsem způsobil obrovskou tragédii, kterou jsem zmařil životy mladých lidí a tím jsem způsobil nepopsatelné utrpení mnohým lidem a negativně jsem ovlivnil životy desítek dalších lidí či pozůstalých, jejich příbuzných, tak i mojí rodiny či mých známých, včetně vás,“ stojí dále v dopise.