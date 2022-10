Smutný pohřeb po bratislavské tragédii: Blízcí se rozloučí se sympatickou Natálií (†19)

Kamarádi o Natálii mluví jako o skromné, ale mimořádně nadané žákyni. V budoucnosti toužila být právničkou. Proto se rozhodla studovat na Právnické fakultě UK v Bratislavě. Studium ale ani nestihla začít. Život jí vzal opilý Dušan Dědeček. Tomu teď hrozí za zbytečnou smrt pěti mladých lidí až doživotní trest.

I přes vážná zranění měla Natálie šanci. Nezemřela na místě, ale lékaři bojovali o její život v nemocnici. Jen krátce nato ale zastihla rodinu krutá zpráva. Slovenka svůj boj o život prohrála. Rodiče i bráška David jsou zdrcení. Stejně tak její spolužáci.

„Určitě přijdu Naty vyprovodit na poslední cestě,“ uvedla spolužačka Michaela. „Ale velmi se toho bojím, bude to náročné na psychiku. Od doby, co jsem se dověděla, že zemřela, je mi velmi těžko a nemůžu přestat plakat,“ svěřila se deníku Plus Jeden Deň.

Dědeček bude stíhán na svobodě

Případ tragické nehody ve čtvrtek projednával soud. Soudní stání začalo ve čtyři hodiny odpoledne a trvalo několik hodin. Soud nakonec vynesl překvapivý rozsudek. Okresní soud Bratislava I rozhodl, že Dědeček do vazby nepůjde. Bude stíhán na svobodě.

Soudní jednání doprovázela bezpečnostní opatření. Podle výše zmíněného deníku byla ulice Šoltésova v Bratislavě zcela uzavřena v době soudu a Dušana Dědečka k jednání do Justičního paláce přivezli ozbrojení policisté v kuklách.

Dědeček měl na sobě neprůstřelnou vestu a pouta. U soudu promluvil obhájce Dědečka Jiří Kučera, jenž ve svém projevu tvrdil, že člen hasičského záchranného sboru vypověděl, že se muž při zatýkání nechoval agresivně. V minulosti uváděly různé zdroje přesný opak.