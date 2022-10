Podvodnice Anna předstírala, že je milionářská dědička, pak sklapla past! Její svoboda se ale blíží

Jako údajná německá milionářská dědička Anna Delveyová léta podváděla newyorskou vysokou společnost a užívala si exkluzivní život v luxusu. Šla za to do vězení, byla propuštěna, ale jen o šest týdnů později byla znovu zatčena. Nyní se zdá, že je svoboda pro Annu Sorokinovou opět na dosah!

Soudce nyní rozhodl, že může být propuštěna z nápravného zařízení Orange County v Goshenu v New Yorku. Kráska původem z Ruska tak zůstane na svobodě minimálně do doby, než imigrační soud poslední instance rozhodne, zdali může zůstat v USA, nebo bude vyhoštěna do Německa, informoval deník Bild.

Kauce přišla podvodnici pěkně draho. Zaplatila v přepočtu 248 000 korun. A to není zdaleka vše. Leč je na chvíli svobodná, volnosti si moc neužije. Bude pod neustálým dohledem. Také jí bylo zakázáno používat všechny platformy sociálních sítí včetně Instagramu, Twitteru, Facebooku nebo TikToku.

Sorokinová se natolik úspěšně vydávala za dědičku miliardáře, že z bank a luxusních hotelů vymámila služby a půjčky za více než 200 tisíc dolarů - asi 5 milionů korun, uvedl portál BBC. Pak sklapla past. Soud v New Yorku ji poslal na nejméně čtyři roky za mříže.

Podle soudkyně Diany Kieselové byla Sorokinová „oslněna leskem New Yorku“. „Chtěla všechno, co se dá získat za peníze, avšak s tím rozdílem, že žádné peníze neměla,“ tvrdila Kieselová a poukázala na luxusní život Sorokinové, k němuž patřilo značkové víno a soukromá letadla. „Všechno to byl jeden velký podvod,“ řekla Kieselová.

Její právník John Sandweg od té doby bojoval, aby byla jeho klientka propuštěna na kauci. Vláda však tvrdila, že Sorokinová nadále představuje hrozbu pro společnost. Teď se Sandwegovi přání vyplnilo. „Bylo to správné rozhodnutí. Od roku 2017 nebyla obviněna z trestného činu,“ uvedl.