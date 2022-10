Malou Andrejku (11) opili, zbili a svlékli donaha: Hlavní aktérku čeká soud

Počátkem roku se na Slovensku, konkrétně v obci Miloslavov, odehrál případ, který vyděsil celé Slovensko. Skupina nezletilých školáků zbila, opila a svlékla tehdy jedenáctiletou Andrejku. Vše si také natáčeli na mobilní telefony. Po více než deseti měsících byla jedna z hlavních aktérek, mladistvá Ela M., obžalována z ublížení na zdraví. Od soudu by mohla odejít s několikaletým pobytem za mřížemi.

Byl počátek ledna letošního roku, když se několik teenagerů vydalo v Miloslavově nedaleko Bratislavy popít do odlehlého areálu zemědělského družstva. S partou kamarádů tam šla i jedenáctiletá Andrejka. „Dcera se mě ptala, jestli může odpoledne ven se spolužačkami. O páté mi ještě psala, pak jsme se jí už nedokázali dovolat,“ sdělila před časem dívčina matka pro TV Markíza.

Dívka popsala horor

Jenže poklidné popíjení se zvrhlo doslova v mučení. Děti začaly do malé Andrejky násilím nalívat alkohol, bily ji, a dokonce ji svlékly do naha. Vše si navíc natáčely na sociální sítě a vulgárně bitému dítěti nadávaly. „Zakopla jsem o kofolu, načež mě Ela chytila a začala mi do krku lít vodku,“ popisovala hrůzný zážitek Andrejka. Nakonec se jedna z dívek začala bát o Andrejčin život a zavolala záchrannou službu.

Hlavní iniciátorkou celého mučení měla být šestnáctiletá Ela M., Andrejčina kamarádka. Ta od počátku vyšetřování popírá, že by byla vinna. „Popsala průběh tak, jak ho vnímala, s tím, že se nějakého aktivního jednání ve vztahu k nezletilé poškozené nedopustila. V případě, že došlo k nějaké facce, to bylo proto, aby se probrala z opilosti, a ne aby jí ublížila,“ uvedl v minulosti pro TV Markíza bratislavský státní zástupce Rastislav Remeta.

Za mřížemi může strávit roky

Na počátku tohoto týdne přišla slovenská média s informací, že na Elu M. byla podána obžaloba. „Prokurátor Krajské prokuratury v Bratislavě podal k Okresnímu soudu Bratislava II. obžalobu na mladistvou pro přečin ublížení na zdraví v souběhu s přečinem výtržnictví,“ doplnil pro televizi Remeta.

Prokuratura tvrdí, že během incidentu došlo k těžké újmě na zdraví, proto se také zpřísnila právní kvalifikace. „Ze znaleckého dokazování znalcům z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, vyplynulo, že u nezletilé poškozené A. N. se vlivem skutku rozvinula porucha přizpůsobení (adaptační porucha),“ uvedl Juraj Chylo z Krajské prokuratury Bratislava.

Ele M. podle Markízy hrozí, že by za mřížemi mohla strávit 2 až 5 let. Případný trest by mohl být zřejmě vyšší, ale dívka nebyla plnoletá, proto se jí trestní sazba snižuje o polovinu.