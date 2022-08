Mělo jít o rutinní zákrok již velmi zkušené lékařky a profesorky lékařské fakulty UK. Místo toho se ale operace oka změnila doslova v horor. Zdravotníci nedopatřením přelepili muži nemocné oko postižené rakovinou páskou. Lékařka tak muži odoperovala to zdravé. Pacient nenávratně přišel o zrak. To nešťastníkovi doslova obrátilo život na ruby. Nepřišel nejen o zrak, ale i o živobytí.

Doktorka, která je ve středu děsivé události, se k situaci vyjádřila. „Pro mě osobně je to velká tragédie,“ svěřila se deníku Plus Jeden Deň žena, která už v nemocnici nepracuje, ale stále má v zařízení platný pracovní poměr. „S pacientem jsem v kontaktu ohledně mé iniciativy ho finančně odškodnit,“ vysvětlila s tím, že jí je to všechno velmi líto. I ona prý skončila po neštěstí v nemocnici. „Psychicky jsem to nezvládla,“ svěřila se. V současné době má doktorka dlouhé neplacené pracovní volno.

Jak uvedl deník Nový Čas, celým případem se zabývá policie. A Alena F. může mít pořádný problém. Strážci zákona ji stíhají za ublížení na zdraví. „Vyšetřovatel okresního ředitelství policejního sboru v Bratislavě II po vykonání všech potřebných úkonů začal trestní stíhání ve věci přečinu ublížení na zdraví,“ potvrdili policisté.

Slovenský list Pravda již dříve informoval, že lékařka už s pacienty nepracuje a případem se zabývá Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. „Velmi citlivě vnímáme tuto tragickou událost. S dotčenými samozřejmě komunikujeme a budeme nápomocni ve všech směrech,“ řekla mluvčí Univerzitní nemocnice Bratislava Eva Kliská.