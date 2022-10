Opilý funkcionář v Bratislavě zabil pět lidí: Lubomíra (20) o vlásek unikla jisté smrti

Sportovní funkcionář Dušan Dědeček má na svědomí pět lidských životů. V neděli v Bratislavě vjel opilý autem do zastávky plné lidí, několik jich zranil, některé táhl desítky metrů pod autem. Jen o vlásek unikla jisté smrti studentka Lubomíra. Z jejího štěstí doslova mrazí v zádech.

Lubomíra se dobře znala se zesnulou studentkou Broňkou. Právě s ní měla na autobus na zastávce čekat. Když se blížila na místo setkání, všimla si, že by mohla stihnout dřívější autobus. Běžet, nebo počkat? To se mladé studentce honilo hlavou.

„Uvažovala jsem nad tím, jestli běžet na dřívější spoj, nebo počkat,“ svěřila se deníku Plus Jeden Deň. Pokud by jela později, potkala by se na zastávce s Broňkou. „Jsme kamarádky a čekaly bychom spolu,“ vysvětlila. Nakonec se rozhodla jet dřív. Tím si zachránila život.

„Odjela jsem asi o pět nebo deset minut dřív. Ještě předtím, než se stalo to neštěstí,“ popsala sympatická Slovenka. Unikla tak strašlivé tragédii. Opilý funkcionář Dušan Dědeček nedlouho poté vjel na zastávku v plné rychlosti a zabil pět lidí.

Na místě nebyla nalezena jediná brzdná stopa. Když ho policisté zadrželi, choval se vůči nim a záchranářům agresivně. Po vystřízlivění si začal uvědomovat, co udělal. „Dokola jen prosil, aby ho zabili, jinak že se zabije sám,“ prozradil jeden ze svědků slovenskému serveru Zregiónu.sk. Policisty měl prý prosit o služební zbraň, u toho si klekl na kolena.

Strážci zákona se ale obměkčit nenechají. Dědečkovi za způsobenou smrt pěti lidí mu hrozí až doživotní trest. Rozhodně mu nepomůže skutečnost, že v minulosti již měl spáchat šestnáct dopravních přestupků.