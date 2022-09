Tragická smrt chlapce (†14) v letadle: Podle svědků se pilot předváděl

27. srpna loňského roku proběhlo na letišti v Mostě v Ústeckém kraji celkem šest seznamovacích letů. Pět z nich proběhlo bez komplikací, poslední ale skončil špatně. Na palubě všech letů byly děti z příměstského tábora. Po příjezdu dětí proběhla soutěž – střelba ze vzduchovky a vítěz měl získat let ve stroji Zlín Z – 526.

„Uvádím, že šlo o tábor budoucích pilotů. Já jsem pilot, tak pro mne byl tábor zajímavý. Tábor pořádal Aeroklub Most, jehož ovšem ještě nejsem členem,“ popisuje ve vyšetřovacím záznamu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) vedoucí tábora.

Tragédii chtěl zabránit

Pilot měl v plánu asi pětiminutový let, do křesla vedle něj usedl čtrnáctiletý chlapec. Zmíněné letadlo Zlín bylo vyrobeno v roce 1970 a mělo nalétáno přes 3700 letových hodin. Podle vyšetřovatelů vzlétli z jedné z drah, pilot pak ve výšce asi dva metry nad plochou letěl už se zataženým podvozkem, pak několik metrů nastoupal.

„Letoun pokračoval v letu podél dráhy směrem na obec Braňany. Na konci dráhy přešel do stoupání pod úhlem 50 až 60°. Stoupání bylo ukončeno „souvratovou“ zatáčkou ve výšce cca 130 m AGL. Po dokončení tohoto prvku okamžitě došlo k pádu po křídle do vývrtky s následným pokusem o její vybrání,“ popisují vyšetřovatelé. Pilot se zřejmě snažil srážce předejít, jelikož už ale neměl vztlak ani požadovanou rychlost, letadlo spadlo k zemi.

Následky byly mimořádně tragické. V troskách letadla zemřeli chlapec i pilot (†64). Jeden ze svědků popsal, že bylo vidět, jak se pilot snažil situaci zachránit. „Letoun šel k zemi na placato a při střetu se zemí zřejmě ještě odskočil,“ dodal. Jiný muž zase popsal, že chování pilota považoval za nestandardní. „Letadlo odjelo směrem na Braňany a dále se objevilo v nízkém průletu ve směru na Most. Mělo zavřený podvozek, zavřené klapky a letělo v minimální výšce, těsně nad zemí. To bylo opět nestandardní,“ doplnil s tím, že pak už viděl jen čumák letadla směřující k zemi a za čtyři vteřiny uslyšel ránu.

Pilot se předváděl?

Letadlo bylo po dopadu kompletně zničeno. Nejdříve mělo dopadnout do dřevin, pak na betonovou panelovou cestu, po dvou a půl metrech přejelo přes příkop a po asi třiceti metrech se trup zastavil. „Bezprostřední příčinou smrti pilota i cestujícího bylo polytrauma. Oba zemřeli ihned v důsledku působení sil při nárazu letounu do země,“ popsali vyšetřovatelé.

„V mých očích se jevil jako zbytečně riskující pilot. Nelétal jsem s ním, nebylo mi to příjemné,“ vypověděl další člověk. „Mohu říci, že nelétal vždy úplně bezpečně, myslím, že se rád předváděl. Myslím, že poslední let se Zlínem 526 letěl nestandardně, nebezpečně a že se chtěl trochu předvádět před dětmi a před tím klukem, co byl v letounu,“ popsal další.

Příčinou pádu byla podle vyšetřovatelé ÚZPLN chyba pilota. „Příčinou letecké nehody byla nezvládnutá pilotáž letounu při akrobatickém prvku, který byl pilotem svévolně proveden v rozporu s letovou příručkou,“ stojí v dokumentu. Jediná osoba, kterou by za čin bylo možné stíhat, totiž zemřela.